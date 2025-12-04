ETV Bharat / state

સુરત: કડોદરાની મિલમાં મજૂરનો હાથ શરીરથી કપાયો, સાડીમાં ફસાયેલો હાથ મશીને ખેંચી લેતા ધડથી હાથ અલગ થઈ ગયો

મિલમાં 'સેન્ટર સિલાઈ મશીન' પર કામ કરતા એક યુવાન મજૂરનો આખો હાથ ખભાના ભાગેથી કપાઈ ગયો.

ફેક્ટરીમાં મજૂરનો હાથ કપાયો
ફેક્ટરીમાં મજૂરનો હાથ કપાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
સુરત: સુરત જિલ્લાના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર કડોદરા સ્થિત તાંતીથૈયાની પ્રભાકર પ્રોસેસર પ્રા.લિ. મિલમાંથી ફરી એકવાર ચોંકાવનારી અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. મિલમાં 'સેન્ટર સિલાઈ મશીન' પર કામ કરતા એક યુવાન મજૂરનો આખો હાથ ખભાના ભાગેથી કપાઈ જતાં વિસ્તારના અન્ય મજૂરોમાં ડર અને ગુસ્સાનો માહોલ છે.

ફેક્ટરીમાં મજૂરનો હાથ કપાયો (ETV Bharat Gujarat)

કારમી બેદરકારીનું 'મશીનરી' પ્રકરણ
બનાવની વિગતો મુજબ, રણજીત અજય મહંતો (ઉંમર: {25}) નામના યુવાન મજૂર મિલમાં સિલાઈ મશીન પર કામ કરી રહ્યો હતો. કામ દરમિયાન અચાનક તેનો ડાબો હાથ સાડીના છેડામાં ફસાયો અને પાવરફુલ મશીને તેને અંદર ખેંચી લીધો. આટલા જોરદાર ખેંચાણને કારણે રણજીતનો આખો હાથ ધડથી અલગ થઈ ગયો. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા રણજીતને તાત્કાલિક કડોદરાની લીલાબા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હાલ તેમને વધુ જટિલ સારવાર માટે સુરતની એપલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.

ફેક્ટરીમાં મજૂરનો હાથ કપાયો
ફેક્ટરીમાં મજૂરનો હાથ કપાયો (ETV Bharat Gujarat)

તાંતીથૈયા ગામના મજૂર વર્ગે હવે આ ઘટનામાં માંગણી કરી છે કે આ ગંભીર બેદરકારી બદલ મિલ માલિકો સામે કડકમાં કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને રણજીત મહંતોને તાત્કાલિક પૂરતું વળતર અને જીવન નિર્વાહની મદદ મળવી જોઈએ.

ફેક્ટરીમાં મજૂરનો હાથ કપાયો
ફેક્ટરીમાં મજૂરનો હાથ કપાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે સુરત ગ્રામ્યના DySP આર.આર સરવૈયાએ જણાવ્યું કે, સુરતના કોડદરા પોલીસ સ્ટેસનની હદમાં આવેલા તાતીથૈયા ગામ છે. ત્યાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તાર છે તેમાં પ્રભાકર પ્રોસેસર પ્રા.લિ.નામની એક સાડી બનાવતી મિલ છે. આમા કામ કરતા એક કર્મચારી રણજીત મોહંતો જેની ઉંમર 25 વર્ષની છે અને તે પશ્ચિમ બંગાળનો રહેવાસી છે. આ વ્યક્તિ સાડીના કારખાનામાં કામ કરતો હતો, ત્યારે સાડીની અંદર તેનો હાથ આવી ગયેલો અને મશીનમાં ફસાઈ ગયેલો. તેમાં તેનો ડાબો હાથ મશીનની અંદર ખભાથી જ કપાઈ ગયો છે અને ત્યાં જ ફેક્ટરીમાં એ હાથ ફસાયેલો રહી ગયેલો. બનાવની જાણકારી મળતા ફેક્ટરીના મેનેજમેન્ટ દ્વારા તેને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ ગયા છે. હાલમાં એને ગંભીર ઈજા થયેલી છે અને તેને સુરત શહેરની એપલ હોસ્પિટલમાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે. આ બાબતે સુરતના કડોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ બાબતે કોઈ બેદરકારી જણાશે તો ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે.

સંપાદકની પસંદ

