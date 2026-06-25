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સુરત: આઠ વર્ષથી લિવ-ઈનમાં રહેતા યુગલનો લોહિયાળ અંત, યુવતીએ પાર્ટનરની હત્યા કરી

ગુસ્સે ભરાયેલા રાજુએ મનીષાબેનનો પીછો કર્યો, સ્વબચાવમાં મહિલાએ કર્યો ઘાતક હુમલો, સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન ઘાયલ યુવકનું મોત.

સુરતથી એક હચમચાવી નાખતી ઘટના સામે આવી
સુરતથી એક હચમચાવી નાખતી ઘટના સામે આવી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 7:50 PM IST

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સુરત: ઇચ્છાપોર વિસ્તારમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. ભાઠા ગામની ઝૂંપડપટ્ટીમાં લિવ-ઈન સંબંધમાં રહેતા એક યુગલનો ઝઘડો આખરે હત્યામાં પરિણમ્યો છે. મનીષાબેન નામની મહિલાએ પોતાના સાથી રાજરત ઉર્ફે રાજુભાઈ યાદવની ચપ્પુ વડે હત્યા કરી નાખી છે.

છેલ્લા આઠ વર્ષથી બંને સાથે રહેતા હતા. રાજુભાઈ કોઈ કાયમી કામ-ધંધો નહીં કરતા હોવાથી આર્થિક તંગી સતત બંને વચ્ચે ઝઘડાનું કારણ બની રહેતી. તેમના રોજિંદા ઝઘડામાં રાજુભાઈ ઘણીવાર મનીષાબેનને માર મારતા હતા.

લિવ-ઈન યુગલનો લોહિયાળ અંત (Etv Bharat Gujarat)

ગત 23 જૂનની સાંજે ફરી બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. રાજુએ મનીષાબેનને ગાળો આપ્યો અને મારપીટ શરૂ કરી. જીવ બચાવવા માટે મનીષાબેન ઘરની પાછળની ચોકડી તરફ દોડી ગયા. પરંતુ ગુસ્સે ભરાયેલા રાજુએ તેમનો પીછો કર્યો. આ ઝપાઝપી દરમિયાન મનીષાબેનના હાથમાં વાસણો પાસે પડેલું બટાકા છોલવાનું ચપ્પુ આવ્યું. સ્વ-બચાવમાં તેમણે રાજુ પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરી દીધો.

"શરૂઆતમાં એડી દાખલ કરીને તપાસ ચાલુ કરાઈ હતી. પરંતુ મૃત્યુ બાબતે થોડી શંકા જતાં અમે ફોરેન્સિક પીએમ કરાવ્યું હતું. આસપાસના પડોશીઓની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે મનીષા અને રાજુ છેલ્લા 8 વર્ષથી સાથે રહેતા હતા અને તેમની વચ્ચે રોજ ઝઘડો થતો હતો, જેમાં રાજુભાઈ મનીષાબેનને રોજ ખૂબ માર મારતા હતા. 23મીની સાંજે પણ રાજુએ પીછો કરીને મારજૂડ કરતા, મનીષાબેને ત્યાં પડેલા વાસણોમાંથી બટાટા છોલવાનું ચપ્પુ લઈને રાજુને મારી દીધું હતું, જેથી લોહીલુહાણ થતાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું." - શ્વેતા ડેનિયલ, ACP, સુરત શહેર પોલીસ

ગંભીર રીતે ઘવાયેલા રાજુને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયો. ત્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા.

શરૂઆતમાં પોલીસને આ મામલો અકસ્માત લાગ્યો. પરંતુ એસીપી શ્વેતા ડેનિયલે મૃત્યુ બાબતે શંકા જતાં ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું. આસપાસના લોકોની પૂછપરછમાં રોજિંદા ઝઘડા અને મારામારીની વિગતો સામે આવી. આખરે પોલીસની સઘન પૂછપરછમાં મનીષાબેન ભાંગી પડ્યા અને ગુનો કબૂલી લીધો.

હાલ ઇચ્છાપોર પોલીસે આરોપી મનીષાબેનની ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે આગળની કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર ઇચ્છાપોર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.
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