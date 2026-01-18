કોલર પકડ્યો, લાફો માર્યો... સુરતમાં BRTSના ડ્રાઈવર પર તૂટી પડી મહિલા, મારામારીની ઘટના CCTVમાં કેદ
શુક્રવારે વાય-જંકશનથી સુરત રેલવે સ્ટેશન જતી BRTS બસમાં એક મહિલાએ નિયમ વિરુદ્ધ જઈને બસને ગમે ત્યાં ઉભી રાખવા ડ્રાઈવર પર દબાણ કર્યું હતું.
સુરત: સુરતની જીવાદોરી સમાન BRTS બસ સેવાના એક ડ્રાઈવર પર મહિલા મુસાફરે જીવલેણ હુમલો કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. બસને નિયત સ્ટોપ સિવાય અધવચ્ચે ઉભી રાખવાની ના પાડતા ઉશ્કેરાયેલી મહિલાએ ડ્રાઈવરનો કોલર પકડી માથાના ભાગે મોબાઈલના ઘા ઝીંકી લોહીલુહાણ કરી નાખ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના બસના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, શુક્રવારે વાય-જંકશનથી સુરત રેલવે સ્ટેશન જતી BRTS બસમાં એક મહિલા સવાર થઈ હતી. આ મહિલાએ નિયમ વિરુદ્ધ જઈને બસને ગમે ત્યાં ઉભી રાખવા ડ્રાઈવર પર દબાણ કર્યું હતું. ડ્રાઈવરે નમ્રતાથી જણાવ્યું કે, "બહેન, આગળ સ્ટોપ નથી એટલે બસ ઉભી નહીં રહી શકે." આ સાંભળી મહિલા ગુસ્સે થઈ દલીલો કરવા લાગી હતી.
બીજા દિવસે બદલો લેવા બસમાં ચડી
શનિવારે જ્યારે એ જ બસ વેસુ વિસ્તારની જે.એચ. અંબાણી સ્કૂલ પાસેના સ્ટેન્ડ પર પહોંચી, ત્યારે આ મહિલા ફરી બસમાં ચડી હતી. તેણે સીધી ડ્રાઈવરની કેબિનમાં જઈને રાડારાડી શરૂ કરી હતી. "તેં મારી વાત કેમ ન માની?" તેમ કહી મહિલાએ ડ્રાઈવરનો કોલર પકડી પહેલા તમાચા માર્યા અને ત્યારબાદ હાથમાં રહેલા સ્માર્ટફોન વડે માથામાં જોરદાર ફટકા માર્યા હતા. હુમલાને કારણે ડ્રાઈવરને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી અને બસમાં લોહીના ટપકા પડવા લાગ્યા હતા.
CCTVમાં કેદ થઈ 'દબંગ' મહિલા
મહિલાની આ દાદાગીરી બસના CCTVમાં કેદ થઈ છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે મહિલા કાયદાનો ડર રાખ્યા વિના ફરજ પરના કર્મચારી સાથે મારામારી કરી રહી છે. આ મામલે ડ્રાઈવરે વેસુ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
તંત્રની પ્રતિક્રિયા: 'ચાલુ નોકરીએ આવું વર્તન નિંદનીય'
સુરત મનપાની પરિવહન સમિતિના અધ્યક્ષ સોમનાથ મરાઠેએ આ ઘટનાની સખત નિંદા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અમે CCTV ફૂટેજ તપાસ્યા છે. બસ માત્ર નિયત સ્ટોપ પર જ ઉભી રહી શકે છે. ચાલુ ફરજે ડ્રાઈવર સાથે આવું વર્તન અત્યંત નિંદનીય છે. પોલીસને આ મામલે કડક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. મહિલા અને ડ્રાઈવર વચ્ચે બસ સ્ટોપને લઈને જ વિવાદ હતો કે અન્ય કોઈ બાબતે ઘટના બની છે તે હજુ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ ડ્રાઈવર સતત એક જ રટણ કરી રહ્યો છે કે બસ ન ઊભી રાખવાના કારણે મહિલાએ તેના પર હુમલો કર્યો હતો."
હાલમાં વેસુ પોલીસ CCTV ફૂટેજના આધારે મહિલાની ઓળખ કરી તેને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. જાહેર પરિવહન સેવામાં સુરક્ષાને લઈને ફરી એકવાર સવાલો ઉભા થયા છે.
