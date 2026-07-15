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સુરત: પીડિત સગીરાના વકીલે જ બ્લેકમેઈલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યો, POCSO કેસમાં ધરપકડ

વર્ષ ૨૦૨૫માં ૧૩ વર્ષીય સગીરાનું અપહરણ અને દુષ્કર્મ થયું હતું, જે કેસ સચિન GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો હતો.

સુરત: પીડિત સગીરાના વકીલે જ બ્લેકમેઈલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યો, POCSO કેસમાં ધરપકડ
સુરત: પીડિત સગીરાના વકીલે જ બ્લેકમેઈલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યો, POCSO કેસમાં ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 5:08 PM IST

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સુરત: સુરતમાંથી એક અત્યંત હચમચાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં એક સગીરાને ન્યાય અપાવવા માટે રાખેલા વકીલે જ રાક્ષસી ચહેરો બતાવ્યો છે. અગાઉના દુષ્કર્મના કેસમાં ન્યાયની આશા લઈને બેઠેલા પરિવારે જે વકીલ પર ભરોસો મૂક્યો, તે વકીલે જ સગીરાને બ્લેકમેઇલ કરી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું.

વર્ષ ૨૦૨૫માં ૧૩ વર્ષીય સગીરાનું અપહરણ અને દુષ્કર્મ થયું હતું, જે કેસ સચિન GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો હતો. આ કેસમાં પીડિત પરિવારે વકીલ પ્રણયરાજ ગોવિંદભાઈ રણવીરને પોતાનો પક્ષ રાખવા માટે રોક્યા હતા. પરિવારને તે વકીલ પર પૂરો ભરોસો હતો.

સુરત: પીડિત સગીરાના વકીલે જ બ્લેકમેઈલ કરી દુષ્કર્મ આચર્યો, POCSO કેસમાં ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

બ્લેકમેઇલ અને ધમકી:

આરોપી વકીલે પીડિતાના પિતાને ફોન કરીને કહ્યું કે, 'તમારી દીકરીને મારે ઘરકામ માટે રાખવી છે.' એટલું જ નહીં, વકીલે એવી ધમકી પણ આપી કે, 'જો દીકરીને નહીં મોકલો, તો કોર્ટમાં ચાલતો તમારો જૂનો કેસ હું બગાડી નાખીશ.' વકીલની આ ધમકીથી ડરેલા પરિવારે લાચારીમાં દીકરીને વકીલ સાથે મોકલી હતી."

નરાધમનું અસલી સ્વરૂપ:

ડિંડોલી સ્થિત પોતાના મકાન પર લઈ જઈને આરોપી પ્રણયરાજે સગીરા સાથે મારપીટ કરી, કપડાં ઉતારી જબરજસ્તી દુષ્કર્મ આચર્યું અને એટલું જ નહીં, અકુદરતી કુકર્મ પણ કર્યું. પીડિતા ચૂપ રહે તે માટે તેણે આ ઘટનાનો વીડિયો બનાવી તેને બ્લેકમેઇલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.

પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી:

પીડિતાએ પિતાને આપવીતી જણાવતા જ પરિવારના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. તાત્કાલિક ૧૩ જુલાઈ ૨૦૨૬ના રોજ સચિન GIDC પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ. ACP એ.સી. તરડે અને તેમની ટીમે ગંભીરતા દાખવીને POCSO અને BNSની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ગણતરીના કલાકોમાં નરાધમ વકીલને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.

આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ:

પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે કે, આ વકીલ પહેલેથી જ ગુનેગાર માનસિકતા ધરાવે છે. પ્રણયરાજ રણવીર વિરુદ્ધ અમદાવાદ, સુરત અને અન્ય વિસ્તારોમાં દહેજ ઉત્પીડન, સરકારી કર્મચારી પર હુમલો અને મારામારી જેવા અગાઉ ૬ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

ન્યાય અપાવવાના બદલે સગીરાની જિંદગી બરબાદ કરનાર આ વકીલ હવે કાયદાના કઠઘરામાં છે. આ ઘટનાએ કાયદાના રક્ષકો પરના વિશ્વાસને લઈને અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે.

TAGGED:

LAWYER RAPED MINOR
LAWYER ARRESTED
POCSO CASE
SURAT
VICTIMS LAWYER RAPED MINOR

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