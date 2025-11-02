સુરતમાં શાકભાજી વિક્રેતાએ ગટરના ગંદા પાણીમાં કોથમીર ધોઈ, રાહદારીએ બનાવેલો વીડિયો વાઈરલ થયો
શહેરના વ્યસ્ત વિસ્તાર સહારા દરવાજા નજીક એક શાકભાજી વિક્રેતા વેચાણ માટેના લીલા ધાણાને ગટરના અતિશય ગંદા અને દુર્ગંધયુક્ત પાણીમાં ધોઈ રહેલો જોવા મળ્યો હતો.
Published : November 2, 2025 at 7:37 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં જાહેર આરોગ્યને સીધું જોખમમાં મૂકતી એક અત્યંત ગંભીર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં હડકંપ મચી ગયો છે. શહેરના વ્યસ્ત વિસ્તાર સહારા દરવાજા નજીક એક શાકભાજી વિક્રેતા વેચાણ માટેના લીલા ધાણાને ગટરના અતિશય ગંદા અને દુર્ગંધયુક્ત પાણીમાં ધોઈ રહેલો જોવા મળ્યો હતો.
ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા એક જાગૃત બાઇક ચાલકે આ ચોંકાવનારો વીડિયો પોતાના કેમેરામાં કેદ કર્યો હતો, જે હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ પહેલાં પણ ચાર મહિના પૂર્વે જુલાઈમાં આવી જ એક ઘટના સામે આવી હતી, જે દર્શાવે છે કે ફૂડ સેફ્ટી અને સ્વચ્છતાના નિયમોનો સરેઆમ ભંગ થઈ રહ્યો છે.
બેક્ટેરિયાનો સીધો ખતરો:
વાયરલ વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે, વિક્રેતા લીલા ધાણાને ગટરના ગંદા પાણીમાં પલાળી રહ્યો છે. ગટરના પાણીથી શાકભાજી ધોવાથી તેના પર બેક્ટેરિયા, જીવાણુ અને અન્ય ગંભીર જંતુઓ ચોક્કસપણે ચોંટે છે, જે સીધા જ ગ્રાહકોના પેટમાં જઈ શકે છે. આ ગંદા પાણીથી ધોયેલું શાકભાજી ખાવાથી નાગરિકોને ટાઇફોઈડ, ઝાડા, ઉલ્ટી, અને અન્ય પેટ સંબંધિત ગંભીર બીમારીઓ થવાનો મોટો ખતરો ઊભો થયો છે.
આરોગ્ય વિભાગે તપાસના આદેશ આપ્યા:
વાયરલ વીડિયો અંગે જાણ થતાં જ સુરત મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. આરોગ્ય અધિકારી પ્રદીપ ઉમરીગરે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "હાલ વીડિયો અંગે જાણકારી મળી છે અને આ સમગ્ર ઘટનાની સઘન તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે."
સ્થાનિક નાગરિકોએ તંત્ર સમક્ષ માંગ કરી છે કે, લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરનાર આ વિક્રેતા વિરુદ્ધ તાત્કાલિક ધોરણે કડક પગલાં લેવામાં આવે અને ઉદાહરણરૂપ દંડ ફટકારવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા કૃત્યોનું પુનરાવર્તન ન થાય.
