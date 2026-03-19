સુરત: વરાછામાં મૈત્રી કરારથી રહેતી માતાના નિર્દયી મારથી બે વર્ષની બાળકીનું મોત

ગંભીર હેડ ઈન્જરીના કારણે બ્રેઈન હેમરેજ થતાં બાળકીનું મોત થયું હોવાનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરતા સામે આવ્યું છે.

વરાછા પોલીસ સ્ટેશન, સુરત શહેર (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 19, 2026 at 8:28 PM IST

સુરત: વરાછામાં માતાની મારપીટથી 2 વર્ષની બાળકીનું મોત થયાનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. અતિશય હેરાનગતિ કરતી હોવાનું કહી માતાએ બાળકીને વેલણ અને સાવરણી વડે માર માર્યો હતો. ગંભીર હેડ ઈન્જરીના કારણે બ્રેઈન હેમરેજ થતાં બાળકીનું મોત થયું હોવાનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરતા સામે આવ્યું છે.

શહેરમાં માતા-પિતા માટે ચેતવણીરૂપ ઘટના સામે આવી છે. વરાછામાં માતાની ક્રૂર મારપીટથી બે વર્ષની બાળકીનું કરુણ મોત નિપજ્યું છે. બનાવની વિગત મુજબ મૂળ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારના વતની અને ઓખામાં માછીમારી કરતા પુણાભાઈ સોલંકીની પત્ની લફીબેન સોલંકી વરાછા ખાતે આવેલી વર્ષા સોસાયટી વિભાગ-1 માં છેલ્લા દોઢ 4 મહિનાથી સંદીપ નામના યુવક સાથે મૈત્રી કરાર કરીને રહે છે. ત્યારે પિતા ઓખામાં એકલા જ રહેતા હતા. તેણીને સંતાનમાં ચાર દીકરી છે.

બુધવારે સવારે લફીબેને હેરાનગતિ કરતી પોતાની ત્રીજા નંબરની બે વર્ષની બાળકી યશવિતાને વેલણ અને સાવરણી વડે મારમારી બાદ તમાચા પણ ઝીંકવા હતા. માતાના માર બાદ યશવિતા એકાએક બેભાન થઈ ગઈ હતી અને તેના મોઢામાંથી ફીણ નીકળવા લાગ્યા હતા. તેણી બેભાન થઈ જતા ગભરાયેલી માતાએ બાળકીને સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડી હતી. જોકે હોસ્પિટલ પહોંચતા જ ફરજ પરના તબીબે યશવિતાને મૃત જાહેર કરી હતી. બનાવની જાણ પોલીસને કરવામાં આવી હતી. વરાછા પોલીસના તપાસ અધિકારી સ્થળ પર પહોંચીને ફોરેન્સિક પીએમ કરાવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. તેણીનું સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક પીએમ કરાયું હતું. હાલ વરાછા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

