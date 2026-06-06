સુરત વરાછા SBI બેંક લૂંટ કેસનો માસ્ટરમાઇન્ડ કુંદન ભગત સુરત પોલીસની કસ્ટડીમાં
રાજ્યભરમાં ચર્ચા જગાવનારા લૂંટ કેસના મુખ્ય સૂત્રધાર અને બિહારની જેલમાં બંધ કુખ્યાત ગેંગસ્ટર કુંદન ભગતને સુરત પોલીસ કડક સુરક્ષા વચ્ચે બિહારથી સુરત લઈ આવી છે
Published : June 6, 2026 at 8:31 PM IST
સુરત: વરાછા વિસ્તારમાં ગત 27 એપ્રિલે SBI બેંકમાં થયેલી 50 લાખની લૂંટ કેસમાં સુરત પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આ લૂંટના મુખ્ય સૂત્રધાર અને બિહારની જેલમાં બંધ કુખ્યાત ગેંગસ્ટર કુંદન ભગતને સુરત પોલીસ કડક સુરક્ષા વચ્ચે બિહારથી સુરત લઈ આવી છે.
સુરતના વરાછામાં 27 એપ્રિલના રોજ થયેલી 50 લાખની સનસનીખેજ બેંક લૂંટના કેસમાં પોલીસની તપાસનો વ્યાપ વધ્યો છે. અગાઉ આ કેસમાં શુભમ ઠાકુર, વિક્રમજીત સિંહ રાજપૂત અને મિથેશકુમાર રાયની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમની પૂછપરછમાં આ લૂંટનો માસ્ટરમાઇન્ડ કુંદન કુમાર ઉર્ફે કુંદન ભગત હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
કુંદન ભગત બિહારની બેઉર (પટના) જેલમાં બંધ હતો અને તેની સામે NIAના કેસ સહિત UAPA અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આરોપીને સુરત લાવવા માટે સ્થાનિક પોલીસ અને પટના જેલ પ્રશાસન વચ્ચે લાંબી કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. વિડિયો કોન્ફરન્સિંગને બદલે 'ક્રોસ ઇન્ટ્રોગેશન' માટે પોલીસ આરોપીને સુરત લાવવામાં સફળ રહી છે.
આરોપી કુંદન ભગત સામે અગાઉ પણ 8 ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. હાલ પોલીસ તેની કસ્ટડી મેળવવા માટે કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરશે. આ લૂંટમાં અન્ય કેટલા લોકો સામેલ છે અને આ ગેંગનું નેટવર્ક કેટલું ફેલાયેલું છે, તે દિશામાં હવે સુરત પોલીસ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.
આ મામલે સુરતના ડીસીપી આલોકકુમારે જણાવ્યું કે, આરોપીની પુછપરછમાં અલગ અલગ ડિટેઈલ્સ અને કયા કયા આરોપીઓ છે અને તેમની શું મોડસ ઓપરેન્ડી છે, હિસ્ટોરીકલ બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, અમે તે જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે.
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