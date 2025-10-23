નવા વર્ષના પ્રારંભે માવઠાનો માર: ઓલપાડના ખેડૂતોને મોટું નુકસાન, ડાંગરનો પાક પલળ્યો
પાછોતરા વરસાદને કારણે ખેતરોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે છે, જેના કારણે ખેડૂતો ડાંગરનો પાક સ્ટેટ હાઈવે પર સૂકવી રહ્યા છે.
સુરત : નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે જ ધરતીપુત્રો પર કુદરતનો કહેર વરસ્યો છે. સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકામાં બપોર બાદ અચાનક કમોસમી વરસાદ શરૂ થતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને વડોલી ગામ નજીક કીમ-ઓલપાડ સ્ટેટ હાઈવે પર સૂકવવા મૂકેલું ડાંગર વરસાદમાં સંપૂર્ણપણે પલળી જતા ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે.
નવા વર્ષના પ્રારંભે કમોસમી વરસાદ
પાછોતરા વરસાદને કારણે ખેતરોમાં હજુ પણ ભેજનું પ્રમાણ વધારે છે, જેના કારણે ખેડૂતો મજબૂરીવશ પોતાનો તૈયાર ડાંગરનો પાક સૂકવવા માટે સ્ટેટ હાઈવેનો સહારો લેવા મજબૂર બન્યા હતા. પરંતુ અણધાર્યા માવઠાએ તેમની આ આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે, અને મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવી લીધો છે.
ડાંગરનો પાક પલળી ગયો : વડોલી ગામના ખેડૂત વિષ્ણુભાઈએ પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા બે-ત્રણ વર્ષથી કમોસમી વરસાદ સતત થઈ રહ્યો છે, જેનાથી ખેડૂતોને ખૂબ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને ડાંગરના પાકનો ઉતારો પણ ઘટી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રની જેમ દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને પણ સરકારે ઝડપથી આર્થિક પેકેજ આપીને મદદ કરવી જોઈએ."
તૈયાર પાકને થયું નુકશાન : ઓલપાડ જ નહીં, પરંતુ સુરત જિલ્લાના છેવાડે આવેલા ઉમરપાડા તાલુકાના કેવડી, ઉમરગોટ, જુના ઉમરપાડા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. જેને કારણે બજારમાં પાણી ભરાયા હતા. આ વિસ્તારના મોટાભાગના ખેડૂતો 'આકાશી ખેતી' (વરસાદ આધારિત ખેતી) પર નિર્ભર હોવાથી, તૈયાર પાકને થયેલા નુકસાનથી તેમની હાલત કફોડી બની છે.
આર્થિક સહાયની માંગ કરી : વારંવારના કમોસમી વરસાદ અને નુકસાનના કારણે ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ કથળી રહી છે અને તેઓ હવે ધીમે ધીમે ડાંગરની ખેતીથી દૂર થઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોએ સરકાર પાસે ઝડપથી નુકસાનીનો સર્વે કરાવીને તત્કાળ આર્થિક પેકેજ જાહેર કરવાની માંગ કરી છે, જેથી તેમની કપરી પરિસ્થિતિમાં રાહત મળી શકે.
