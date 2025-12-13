સુરત: કાપોદ્રામાં બીમારી અને બેરોજગારીનો બોજ સહન ન થતા રત્નકલાકારે જીવન ટૂંકાવ્યું

ETV Bharat / state

કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલા કૃષ્ણકુંજ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા 58 વર્ષીય રત્નકલાકાર ઘનશ્યામભાઈ રામોલિયા (મૂળ જામનગર) એ આજે પોતાના એપાર્ટમેન્ટના ચોથા માળના ટેરેસ પરથી જીવનનો અંત આણ્યો હતો.

December 13, 2025

સુરત: સુરત શહેરમાં ફરી એકવાર માનસિક તણાવ અને આર્થિક સંકડામણની ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલા કૃષ્ણકુંજ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા 58 વર્ષીય રત્નકલાકાર ઘનશ્યામભાઈ રામોલિયા (મૂળ જામનગર) એ આજે પોતાના એપાર્ટમેન્ટના ચોથા માળના ટેરેસ પરથી જીવનનો અંત આણ્યો હતો.

કરુણતાની પરાકાષ્ઠા: આપઘાતનો ડબલ પ્રયાસ

પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, ઘનશ્યામભાઈ છેલ્લા 20 વર્ષથી આંતરડાની ગંભીર બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા હતા. છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી તેમની બીમારી વધી જતાં તેઓ પથારીવશ હતા અને માનસિક તણાવમાં આવી ગયા હતા. મોત પહેલાં ઘનશ્યામભાઈએ ઘરમાં જ જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ કરુણ દ્રશ્ય તેમની પત્નીની નજરે પડ્યું. પત્નીએ તરત જ તેમણે રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો જેમાં તેમના હાથમાં પણ ઇજા પહોંચી હતી. પત્નીના પ્રયાસથી ઘનશ્યામભાઈ ઘાયલ થતા બચ્યા, પરંતુ ત્યારબાદ તેઓ ગભરાઈને દોડીને ધાબા પર પહોંચ્યા અને ત્યાંથી જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું.

બેરોજગારી અને બીમારીનું સંકટ

ઘનશ્યામભાઈ વર્ષોથી રત્નકલાકાર તરીકે પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. તપાસ અધિકારી મહેશભાઈ ચૌધરીના જણાવ્યા મુજબ, બીમારીના કારણે તેઓ લાંબા સમયથી કામ પર જઈ શકતા નહોતા. જોકે, તેમની નોકરી સત્તાવાર રીતે છૂટી ગઈ હતી કે કેમ, તે અંગે પોલીસ હાલ તપાસ કરી રહી છે. પરંતુ છેલ્લા બે મહિનાથી 'બેડ રેસ્ટ' પર હોવાને કારણે તેઓ આર્થિક સંકડામણ અને બીમારી એમ બેવડા બોજ હેઠળ હતા.

ડીસીપીનો ખુલાસો: પારિવારિક ઝઘડાની પણ શક્યતા

ઘટનાની જાણ થતાં કાપોદ્રા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. ડીસીપી આલોક કુમારે પ્રાથમિક નિવેદન આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ આ સુસાઇડનો કેસ લાગે છે. તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે, મૃતકના પરિવારમાં કોઈ પારિવારિક ઝઘડો થયો હતો, જેનાથી કંટાળીને તેમણે જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું. અમે બાકીના એંગલ્સની પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ."

રત્નકલાકાર સમુદાયમાં ચિંતાનો માહોલ

પોલીસે ઘનશ્યામભાઈના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડ્યો છે અને ઘાયલ પત્નીને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે, બે દિવસ પહેલાં જ ભાવનગરમાં પણ હીરા મંદીના કારણે આર્થિક સંકડામણનો સામનો કરી રહેલા એક જૈન યુવાને સમાન રીતે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. રત્નકલાકાર ઘનશ્યામભાઈની આ કરુણ ઘટનાએ ફરી એકવાર હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા પરિવારોની સંવેદનશીલ સ્થિતિ અને માનસિક સ્વાસ્થ્યના મુદ્દાને ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવી દીધો છે. કાપોદ્રા પોલીસે પરિવારજનોના નિવેદન નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

