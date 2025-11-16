ETV Bharat / state

સપના પૂરા કરવા જાઉં છું... મને શોધશો નહીં': ક્રિકેટર બનવાની ધૂનમાં સુરતના બે સગીર મિત્રો રાજસ્થાન પહોંચ્યા

ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરતા આ કિશોરો, પોતાના સપનાને પૂરા કરવા માટે માતા-પિતા માટે એક ભાવનાત્મક ચિઠ્ઠી મૂકીને ટ્રેનમાં બેસીને સીધા રાજસ્થાનના ભીલવાડા પહોંચી ગયા હતા.

સુરતના સગીરો રાજસ્થાન પહોંચ્યા
સુરતના સગીરો રાજસ્થાન પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2025 at 10:20 PM IST

સુરત: ક્રિકેટર બનવાના જુસ્સામાં સુરતના મોરા ગામના બે સગીર મિત્રોએ ફિલ્મી ઢબે ઘર છોડી દીધું હતું. ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરતા આ કિશોરો, પોતાના સપનાને પૂરા કરવા માટે માતા-પિતા માટે એક ભાવનાત્મક ચિઠ્ઠી મૂકીને ટ્રેનમાં બેસીને સીધા રાજસ્થાનના ભીલવાડા પહોંચી ગયા હતા. જોકે, ઇચ્છાપોર પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી તેમને સહિસલામત શોધી કાઢી પરિવારને સોંપી દીધા હતા.

4 વાગ્યે 'વાળ કપાવા' જવાનું કહી નીકળ્યા
હજીરા રોડના મોરા ટેકરા ગામમાં રહેતા એક વેપારીનો 16 વર્ષીય પુત્ર વિકી (નામ બદલ્યું છે) ગત 7 નવેમ્બરે સાંજે 4 વાગ્યે વાળ કપાવા જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળ્યો. મોડી સાંજ સુધી પરત ન ફરતાં દોડતા થયેલા પરિવારે તપાસ કરી. નજીકના CCTV ફૂટેજ ચેક કરતાં વિકીના હાથમાં ક્રિકેટનું બેટ અને બેગ લઈને જતો નજરે પડ્યો. તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે, વિકી અને તેનો 15 વર્ષીય ક્લાસમેટ મિત્ર નીરવ (નામ બદલ્યું છે) બંનેને ક્રિકેટનો ભારે શોખ છે અને તેઓ વારંવાર ક્રિકેટર બનવાની વાતો કરતા હતા. નીરવ પણ તે જ સમયથી ગુમ હતો.

સુરતના સગીરો રાજસ્થાન પહોંચ્યા
સુરતના સગીરો રાજસ્થાન પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

મુંબઈ-બોરીવલી થઈને સીધા રાજસ્થાનની ટ્રેન
પરિવારોએ બીજા દિવસે ઇચ્છાપોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી સુરત રેલવે સ્ટેશનના 93થી વધુ કેમેરાના ફૂટેજ ચેક કર્યા. જેમાં બંને મિત્રો મુંબઈ જતી ટ્રેનમાં બેઠા હોવાનું જણાયું.

પોલીસ ટીમે પીછો શરૂ કર્યો
બોરીવલી સ્ટેશન ઉતરીને બંને મિત્રો જયપુર-રાજસ્થાન જતી ટ્રેનમાં બેઠા હોવાનું જાણ થતાં જ બીજી ટીમ રાજસ્થાન જવા રવાના થઈ. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને વિકાસના રાજસ્થાની મૂળનો ફાયદો ઉઠાવી પોલીસે તેના મામાના ઘર નજીકથી ભીલવાડા ખાતેથી બંને સગીરોને સહિસલામત શોધી કાઢ્યા હતા.

ચિઠ્ઠીમાં લખેલી ભાવનાત્મક કબૂલાત
ઘર છોડતા પહેલા વિકીએ પોતાના માતા-પિતા માટે એક ભાવનાત્મક ચિઠ્ઠી છોડી હતી, જે વાંચીને પોલીસ અને પરિવારજનો પણ થોડીવાર માટે ભાવુક થયા હતા. જેમાં લખ્યું હતું કે, "બાય મમ્મી-પાપા મેં જા રહા હું. અપના સપના પુરા કરને, આપ ચિંતા ના કરે, મેં વાપીસ આ જાઉંગા, કુછ હી સાલો મેં ઓર મુજે ઢુંઢને કી કોશિષ ના કરે, આપ જીતના ઢુંઢોગે મુજે ઉતની હી દિક્કતે હોગી ઓર ઉતના હીં લેટ મે ઘર વાપીસા આઉંગા, લવ યુ. ઇસે મેરા બચપના ના સમજે..!

પ્રાથમિક પૂછપરછમાં બંને કિશોરોએ જણાવ્યું હતું કે, ક્રિકેટર બનવાના સપનાને કારણે તેઓ કોઈને પણ કહ્યા વગર ઘરેથી નીકળી ગયા હતા. પોલીસે બંનેને પરિવારને સોંપી સમજાવટ કરી હતી. સપના અને વાસ્તવિકતા વચ્ચેની આ દોડમાં, સદનસીબે, પોલીસની ત્વરિત કામગીરીથી બંને કિશોરોનું ભાવિ સુરક્ષિત રહ્યું છે.

