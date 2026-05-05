સુરત: MLA ગુજરાતનું નકલી બોર્ડ લગાવી દારૂ પીને ફરતા બે નશાખોરો ઝડપાયા
પકડાયેલા શખ્સોમાં એક નામી ફેક્ટરી માલિકનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Published : May 5, 2026 at 10:21 PM IST
સુરત: સ્માર્ટ સિટી સુરતમાં કાયદાનો કોઈ ડર જ ન રહ્યો હોય તેમ નકલી હોદ્દાના બોર્ડ લગાવી રોફ જમાવતા તત્વો સામે ઉત્રાણ પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. મોટા વરાછા વિસ્તારમાં નાઈટ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પોલીસે ₹30 લાખની મર્સિડીઝ કારમાં 'MLA GUJARAT'નું નકલી બોર્ડ લગાવી નશાની હાલતમાં ફરતા બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. પકડાયેલા શખ્સોમાં એક નામી ફેક્ટરી માલિકનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનના સેકન્ડ PI એન.જી. પટેલ અને PSI આર.ડી. ધાધલ સહિતનો સ્ટાફ જ્યારે વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતો, ત્યારે મોટા વરાછા ટર્નિંગ પોઈન્ટ પાસે એક સફેદ કલરની મર્સિડીઝ (GLC 300 4 MATIK) કાર આવતી દેખાઈ હતી. આ કાર પર કોઈ રજિસ્ટ્રેશન નંબર પ્લેટ નહોતી, પરંતુ કાચ પર મોટા અક્ષરે 'MLA GUJARAT' લખેલું બોર્ડ જોઈ પોલીસને શંકા ગઈ હતી. પોલીસે કાર આંતરીને તપાસ કરતા અંદર સવાર બંને શખ્સો દારૂના નશામાં ચૂર હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી પ્રફુલ શામજીભાઇ સંઘાણી (ઉ.વ.38) મોટા વરાછાનો મોટો વેપારી છે. તે કોસંબામાં પેવર બ્લોકની કંપની અને પીપોદરામાં ટેક્સટાઈલ ફેક્ટરી ધરાવે છે. તેની સાથે તેનો મિત્ર આશિષ ચીમનભાઇ વેકરીયા (ઉ.વ.28) પણ ઝડપાયો છે. આ બંને શખ્સો માત્ર રસ્તા પર વટ પાડવા માટે ધારાસભ્યના નામનું નકલી બોર્ડ લગાવીને ફરતા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ બંને આરોપીઓ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે:
- પ્રફુલ સંઘાણી: વર્ષ 2017માં સરથાણા પોલીસ મથકે દારૂના કેસમાં પકડાઈ ચૂક્યો છે.
- આશિષ વેકરીયા: વર્ષ 2024માં જુગાર અને 2025માં દારૂના બે અલગ-અલગ ગુનાઓમાં પોલીસ ચોપડે ચડી ચૂક્યો છે.
ઉત્રાણ પોલીસે ₹30 લાખની મર્સિડીઝ કાર અને નકલી બોર્ડ કબજે કર્યા છે. આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 204, 319(2), 54 તેમજ મોટર વ્હીકલ એક્ટ અને પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.