સુરત: ખેતર જઈ રહેલા બે સગા ભાઈઓને અજાણ્યા વાહનચાલકે મારી ટક્કર, બન્ને ભાઈઓના મોત
ખેતર જઈ રહેલા બે સગા ખેડૂત ભાઈઓને એક અજાણ્યા વાહનચાલકે એવી ટક્કર મારી કે બંનેના ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણ પંખેરૂ ઊડી ગયા.
Published : December 31, 2025 at 2:57 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાંથી પસાર થતો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ હવે નિર્દોષો માટે 'ડેથ ટ્રેપ' સાબિત થઈ રહ્યો છે. કોસંબા ઓવરબ્રિજ પર આજે વહેલી સવારે સર્જાયેલા એક ભયાનક અકસ્માતે સમગ્ર પંથકને હચમચાવી દીધો છે. ખેતર જઈ રહેલા બે સગા ખેડૂત ભાઈઓને એક અજાણ્યા વાહનચાલકે એવી ટક્કર મારી કે બંનેના ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણ પંખેરૂ ઊડી ગયા.
મળતી માહિતી મુજબ સુરતના ખડસદ ગામના વતની મગનભાઈ પરસોતમભાઈ ભાયાણી અને પ્રવીણભાઈ પરસોતમભાઈ ભાયાણી પોતાની મોટરસાયકલ લઈને પાલેજ પાસે આવેલા ખેતરે જવા નીકળ્યા હતા. આ બંને ભાઈઓ રાબેતા મુજબ ખેતીકામ માટે જઈ રહ્યા હતા, પરંતુ કોસંબા બ્રિજ પર યમરાજ બનીને આવેલા એક બેફામ વાહને તેમની બાઈકને જોરદાર અડફેટે લીધી હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે બંને ભાઈઓ રોડ પર પટકાયા હતા અને ગંભીર ઈજાઓ થતા સ્થળ પર જ દમ તોડ્યો હતો. અકસ્માત સર્જીને માનવતા ભૂલેલો વાહનચાલક ગાડી લઈને ફરાર થઈ ગયો છે.
પાક બચાવવા નીકળ્યાને જીવ ગુમાવ્યો
આ ઘટનાની સૌથી કરુણતા એ છે કે, ખેતરમાં નીલગાયોના ત્રાસથી પાકને નુકસાન ન થાય તે માટે બંને ભાઈઓ ખેતરની ફરતે સાડીઓ બાંધવા જઈ રહ્યા હતા. બાઈક પર તેમની સાથે સાડીઓનો જથ્થો પણ હતો. ખેતરને સુરક્ષિત કરવા નીકળેલા આ ખેડૂતો પોતે જ અસુરક્ષિત હાઈવેનો ભોગ બની ગયા. પરિવારના બે આધારસ્તંભ એકસાથે ગુમાવતા ભાયાણી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતા જ સુરત જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ, કોસંબા પોલીસ અને NHAI ની ટીમો તુરંત એક્શનમાં આવી હતી. મૃતકોના ખિસ્સામાંથી મળી આવેલા દસ્તાવેજોના આધારે પોલીસે ઓળખ વિધિ પૂર્ણ કરી પરિવારને જાણ કરી હતી. પોલીસે હાલ બાઈક અને સાડીઓનો કબજો લીધો છે અને હિટ એન્ડ રન કરનાર શખ્સને ઝડપી પાડવા સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
