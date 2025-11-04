સુરત ટ્રોલીબેગ મર્ડર કેસ: પત્નીને મારી લાશ બેગમાં ભરી ખાડામાં ફેંકી દીધી?, પતિ 3 વર્ષના બાળક સાથે ગાયબ
કોસંબા રેલવે ઓવરબ્રિજ નજીક કટારિયા શોરૂમની સામેના એક ખાડામાંથી મરૂન રંગની ટ્રોલીબેગ મળી આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે.
Published : November 4, 2025 at 5:18 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના કોસંબા ખાતે આજે વહેલી સવારે એક ધ્રુજાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. કોસંબા રેલવે ઓવરબ્રિજ નજીક કટારિયા શોરૂમની સામેના એક ખાડામાંથી મરૂન રંગની ટ્રોલીબેગ મળી આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. બેગની ચેઈન ખુલ્લી હોવાથી તેમાંથી મહિલાના વાળ બહાર દેખાતા હતા, જેના કારણે તેમાં મૃતદેહ હોવાની પ્રબળ શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.
મૃતદેહને વાળીને બેગમાં ભર્યો, શ્વાસ રૂંધાવાથી હત્યાની શક્યતા
કટારિયા શોરૂમના કર્મચારીઓએ જમીનમાલિક પુષ્પેન્દ્રસિંહ સોલંકીને જાણ કર્યા બાદ કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનને માહિતી આપવામાં આવી હતી. ટ્રોલીબેગમાં લાશ હોવાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ ઉપરાંત LCB અને SOGની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.
પોલીસે બેગ ખોલીને તપાસ કરતાં તેમાંથી આશરે 20થી 25 વર્ષીય અજાણી યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે મૃતદેહને ટ્રોલીબેગમાં સમાવવા માટે મહિલાનો જમણો હાથ અને ડાબો પગ બાંધી દેવામાં આવ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે હત્યારાએ લાશ છુપાવવા માટે કેવી ક્રૂરતા આચરી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસને યુવતીના મોં અને માથાના ભાગે લોહીનાં નિશાન મળ્યાં છે, જ્યારે શરીર પર અન્ય કોઈ ગંભીર ઈજાના નિશાન જોવા મળ્યા નથી. યુવતીનું મોં કાળું પડી ગયું હોવાથી તેની હત્યા મોં દબાવીને (શ્વાસ રૂંધીને) કરવામાં આવી હોવાની પ્રાથમિક શક્યતા પોલીસ વ્યક્ત કરી રહી છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
તપાસનું કેન્દ્ર: અંબિકાનગરનું તિવારી બિલ્ડિંગ
આ હત્યાના પ્રકરણમાં ઘટનાસ્થળથી માત્ર 500 ફૂટ દૂર આવેલું અંબિકાનગરનું તિવારી બિલ્ડિંગ હવે પોલીસ તપાસનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યું છે. પોલીસને શંકા છે કે આ જ બિલ્ડિંગના પહેલા માળે, દાદરની બાજુમાં રહેતું એક પરપ્રાંતીય દંપતી અને તેમનું ત્રણ વર્ષનું બાળક ઘટના બાદથી ગાયબ છે.
સ્થાનિકોમાં ચાલતી ચર્ચા મુજબ, રવિવારના રોજ બપોરે અને ત્યાર બાદ મોડીરાત્રે ગાયબ પતિ-પત્ની વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને ઝઘડો થયો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગાયબ પતિનું નામ રવિ છે. પોલીસને પ્રબળ શંકા છે કે રવિએ જ તેની પત્નીની હત્યા કરી, લાશને ટ્રોલીબેગમાં ભરી અને પછી ખાડામાં ફેંકી દઈ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
પોલીસે ગાયબ પતિ રવિ અને તેના ત્રણ વર્ષના બાળકને શોધવા માટેની કવાયત તેજ કરી છે અને ટૂંક સમયમાં જ આ 'ટ્રોલીબેગ મર્ડર'નું રહસ્ય ઉકેલાઈ જશે તેવી આશા છે.
