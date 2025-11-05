ETV Bharat / state

આરોપીનું નામ રવિ શર્મા છે, જે મૂળ બિહારનો રહેવાસી છે. તેની ધરપકડ દિલ્હી નજીક ફિરોઝાબાદથી કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
સુરત: કોસંબા મહિલા હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલાયો છે. થોડા દિવસ પહેલાં બંધ ટ્રોલી બેગમાંથી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની ઝીણવટભરી તપાસ બાદ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. દિલ્હી નજીક ફિરોઝાબાદથી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી બીજું કોઈ નહીં, પરંતુ મૃતક મહિલાનો પ્રેમી જ છે. પોલીસે હત્યારા પ્રેમીને ઝડપી પાડ્યો છે.

સુરત જિલ્લાના માંગરોળના કોસંબા વિસ્તારમાં ચકચારીત આ કેસમાં હત્યારાની ધરપકડ થતાં મોટો ઘટસ્ફોટ સામે આવ્યો છે. લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેવાની કિંમત વધુ એક યુવતીએ પોતાનો જીવ ગુમાવીને ચૂકવવી પડી છે. માંગરોળના કોસંબા રેલવે ઓવરબ્રિજ પાસેના ખાડામાં ટ્રોલી બેગમાં મહિલાનો મૃતદેહ મળવાના કેસમાં આખરે એલસીબી પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીનું નામ રવિ શર્મા છે, જે મૂળ બિહારનો રહેવાસી છે. તેની ધરપકડ દિલ્હી નજીક ફિરોઝાબાદથી કરવામાં આવી છે. મૃતક મહિલા સાથે તેનો પ્રેમસંબંધ હતો અને મહિલા ઘણા સમયથી રવિ સાથે રહેતી હતી. પરંતુ લગ્ન માટે દબાણ કરતાં રવિએ મહિલાની હત્યા કરી અને મૃતદેહને ટ્રોલી બેગમાં ભરીને ફેંકી દઈ ફરાર થઈ ગયો હતો. શરૂઆતમાં લોકોને લાગતું હતું કે મહિલા જે પુરુષ સાથે રહેતી હતી તે તેનો પતિ છે, પરંતુ તપાસ બાદ જાણવા મળ્યું કે તે તેનો પ્રેમી હતો. પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી હત્યારા આરોપીને ઝડપી પાડ્યો.

સુરત ટ્રોલીબેગ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો, લિવ-ઇનમાં રહેતા પ્રેમીએ લગ્નના દબાણથી યુવતીની ગળું દબાવી હત્યા કરી, દિલ્હીથી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

સોમવારે વહેલી સવારે બનેલી આ ઘટનાએ સુરત જિલ્લા સહિત રાજ્યભરમાં ચકચાર મચાવી હતી. કોસંબા રેલવે ઓવરબ્રિજ નજીક ખોદવામાં આવેલા ખાડામાં શંકાસ્પદ સૂટકેસ મળી આવતાં પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. સૂટકેસમાંથી હત્યા કરાયેલ મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતાં પોલીસ પણ ચોંકી ઊઠી હતી. કોસંબા સહિત જિલ્લા પોલીસ ટીમે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. નવી સૂટકેસની ખરીદી તેમજ યુવતીની ઓળખ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. કોસંબા વિસ્તારમાં અલગ-અલગ દુકાનોમાં સૂટકેસની ખરીદી અંગેની તપાસ ગુનાની તપાસમાં મહત્વની કડીરૂપ સાબિત થઈ હતી. દુકાનમાં UPI ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા યુવકની ઓળખ થઈ હતી. પોલીસ સૂત્રો મુજબ, રવિ શર્મા અને મૃતક મહિલા વચ્ચે લિવ-ઇન રિલેશનશિપ હતું. બંને છેલ્લા કેટલાક સમયથી સાથે રહેતા હતા. પરંતુ મહિલાએ રવિને લગ્ન માટે વારંવાર ટકોર કરી દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ જ દબાણથી કંટાળીને રવિએ મહિલાને મારમારી ગળું દબાવી હત્યા કરી હતી.

પાપ છુપાવવા આરોપીએ મૃતદેહને ટ્રોલી બેગમાં પોટલા વાળીને ભરી દઈ કોસંબા રેલવે ઓવરબ્રિજ નજીકના ખાડામાં ફેંકી દીધો અને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. શરૂઆતમાં લોકોમાં એવી ચર્ચા ચાલી રહી હતી કે મહિલા જે પુરુષ સાથે રહેતી હતી તે તેનો પતિ છે, પરંતુ તપાસ બાદ જાણવા મળ્યું કે તે તેનો પ્રેમી હતો, પતિ નહીં. પોલીસે તાત્કાલિક અનેક ટીમો બનાવી આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. કોસંબાની એક દુકાનમાંથી આરોપીએ ટ્રોલી બેગ ખરીદી હતી ત્યારે તે સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હતો. પોલીસે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને ગુપ્ત માહિતીના આધારે દિલ્હી નજીક ફિરોઝાબાદમાંથી રવિ શર્માની ધરપકડ કરી છે.

આ ચકચારી કેસે ફરી એકવાર ચેતવણી આપી છે કે લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં વિશ્વાસ અને સંબંધની તૂટણ કેટલાં ભયંકર પરિણામો સુધી પહોંચી શકે છે. હાલ પોલીસે હત્યારા પ્રેમી રવિ શર્માની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલ્યો છે. આ ઘટનાએ લિવ-ઇન સંબંભમાં રહેતા લોકોને ચેતી જવાનો સંદેશો ચોક્કસ આપ્યો છે.

