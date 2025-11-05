સુરત ટ્રોલીબેગ મર્ડર કેસ, પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં પરિણીતાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલ્યો
સુરતના કોસંબામાં એક ટ્રોલી બેગમાંથી પરિણીતાનો હત્યા કરાયેલી હાલતમા મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, પોલીસે આ હત્યાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.
Published : November 5, 2025 at 12:26 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના કોસંબા ગામમાં સોમવારની વહેલી સવારે રેલવે ઓવરબ્રિજના છેડે પાણીની પાઇપલાઇન માટે ખોદાયેલા ખાડામાંથી એક બેગ મળી આવી હતી. આ બેગમાંથી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
ઘટનાના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ હતી. જોકે, પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે અને મુખ્ય આરોપીને દબોચી લીધો છે.
પોલીસને હાથ લાગ્યા પુરાવા
પ્રાથમિક તબક્કે આ હત્યા પાછળ મૃતક મહિલાના પતિ અથવા કથિત પ્રેમીનો હાથ હોવાની આશંકા હતી. પોલીસની ઝીણવટભરી તપાસમાં હત્યારાની ઓળખ રવિ (રહે. મુઝફ્ફરપુર, બિહાર) તરીકે થઈ છે. ગુનાને સાબિત કરતા અનેક નક્કર પુરાવા પોલીસના હાથ લાગ્યા છે:
ટ્રોલી બેગ ખરીદીને જઈ રહેલો આરોપી રવિ CCTVમાં કેદ
પોલીસે મૃતદેહના નિકાલ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી શંકાસ્પદ બેગ ક્યાંથી ખરીદવામાં આવી તેની તપાસ શરૂ કરી. દાવજી કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી એક દુકાનમાં તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, રવિએ બેગ ખરીદતી વખતે UPI દ્વારા પેમેન્ટ કર્યું હતું, જેના પુરાવાઓએ કેસને નિર્ણાયક વળાંક આપ્યો. આ ઉપરાંત આરોપી રવિ બેગ લઈને જતો હોય તેવા CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જે તેના ગુનાને મજબૂત રીતે સાબિત કરે છે.
પાડોશીઓને ગઈ શંકા
પાડોશીઓની પૂછપરછમાં પોલીસને મહત્વની માહિતી મળી હતી. રવિવારે સાંજે 6.15 થી 6.30 વાગ્યાની આસપાસ હત્યારો રવિ ઉતાવળમાં એક મોટી બેગ લઈને રૂમમાંથી નીચે ઉતરી રહ્યો હતો. આ સમયે બેગ તેના હાથમાંથી છટકીને નીચે પડી હતી, જેના કારણે મોટો અવાજ થયો હતો. પાડોશની એક મહિલાએ પૂછતાં રવિએ ગભરાઈને બેગ છટકી જવાનું બહાનું કાઢ્યું હતું.
વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા
આ ઘટનાક્રમ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ સમયે તે મૃતદેહનો નિકાલ કરવા જઈ રહ્યો હતો. પોલીસે હત્યારા રવિની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે, જેમાં હત્યાનું ચોક્કસ કારણ અને અન્ય કોઈ સંડોવાયેલું છે કે કેમ તે અંગે વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.