સુરત ટ્રોલી બેગ હત્યા કેસ: ટીવી પર ક્રાઈમ પેટર્ન જોઈને પ્રેમીએ મહિલાની હત્યા કરી, 4 વર્ષના પુત્રએ માતાને મુખાગ્નિ આપી

કોર્ટે આરોપીના 3 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 6:58 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના તરસાડી ઓવરબ્રિજ નીચેથી સૂટકેસમાંથી મળી આવેલી યુવતીની લાશના રહસ્ય પરથી પડદો ઊંચકાયો છે, પરંતુ આ કેસની વિગતો હૃદયદ્રાવક અને ચિંતાજનક છે. કોસંબા પોલીસે મૃતક કાજલદેવીના પ્રેમી રવિ શર્માને દિલ્હી નજીકથી ઝડપી પાડ્યા બાદ આજે તેને માંગરોળ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો, જ્યાં કોર્ટે આરોપીના 3 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

ટીવી ચેનલ જોઈને હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો

પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપી રવિ શર્માએ જે ખુલાસો કર્યો છે તે ચોંકાવનારો છે. પોલીસે પૂછ્યું કે લાશને બેગમાં જ કેમ ભરી? જેના જવાબમાં હત્યારાએ કબૂલ્યું કે તેણે અન્ય રાજ્યોમાં લાશના ટુકડા કરી બેગમાં ભરવાની ઘટનાઓ ન્યૂઝ ચેનલ પર જોઈ હતી. આ ‘ક્રાઈમ પેટર્ન’ જોઈને તેણે પણ નક્કી કર્યું હતું કે તે લાશને બેગમાં ભરીને ફેંકી દેશે. જોકે, પ્લાન મુજબ તેણે લાશના ટુકડા નહોતા કર્યા.

લગ્નના દબાણથી કંટાળી પ્રેમીએ હત્યા કરી

પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું કે રવિ અને કાજલદેવી પ્રેમસંબંધમાં હતા. જોકે, છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી કાજલદેવી રવિ પર લગ્ન કરવા માટે સતત દબાણ કરતી હતી અને રોજેરોજ ઝઘડા કરતી હતી. આ રોજીંદા ત્રાસથી કંટાળીને પ્રેમી રવિએ જ કોસંબા ખાતે કાજલની હત્યા કરી નાખી હતી. હત્યા કર્યા બાદ તે કોસંબા બજારમાંથી ₹800ની કિંમતની બેગ ખરીદી લાવ્યો અને લાશ ભરીને ઓવરબ્રિજ નીચે ફેંકી દીધી હતી.

મૃતકની માસીએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે રવિની ચાલચલગત સારી ન હોવાથી તેમણે કાજલને વારંવાર ચેતવી હતી, પરંતુ કાજલે સંબંધ તોડ્યો નહોતો, જેનો અંતે તેણે જીવ આપીને ભોગ આપવો પડ્યો.

સૌથી કરુણ દૃશ્ય: 4 વર્ષના ‘સોનુ’એ માતાને મુખાગ્નિ આપી

એક તરફ હત્યારો રિમાન્ડ પર છે, ત્યારે બીજી તરફ આજે કોસંબા ખાતે કાજલદેવીના અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ હૃદયદ્રાવક ક્ષણે ત્યાં હાજર દરેકની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. સૌથી કરુણ દૃશ્ય એ હતું કે, માત્ર ચાર વર્ષના માસૂમ પુત્ર સોનુએ વતનથી આવેલી માતા સહિત પરિવારજનોની હાજરીમાં તેની માતા કાજલદેવીને મુખાગ્નિ આપી હતી. માસૂમ પુત્રના હાથોથી અપાયેલા અંતિમ સંસ્કારના આ દૃશ્યથી ભારે ગમગીની છવાઈ ગઈ હતી.

પોલીસ હવે રિમાન્ડ દરમિયાન હત્યામાં વપરાયેલા કપડાં, મૃતકનો મોબાઈલ ફોન અને સીડીઆર એનાલિસિસ જેવા મહત્વના પુરાવાઓ મેળવવા માટે સઘન તપાસ હાથ ધરશે.

