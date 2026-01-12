ETV Bharat / state

સુરત: મહુવાના દેદવાસણમાં આદિવાસી શક્તિનું પ્રદર્શન; પક્ષવાદ છોડી નેતાઓ બન્યા એક, ધારાસભ્ય મોહન ધોડિયાના 'સૂર' બદલાયા

ભૂતકાળમાં અનંત પટેલ અને મોહન ધોડિયા વચ્ચે અનેકવાર રાજકીય ખેંચતાણ જોવા મળી છે, પરંતુ દેદવાસણના આ મંચ પર દ્રશ્યો અલગ હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
સુરત: સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકાનું દેદવાસણ ગામ એક ઐતિહાસિક પળનું સાક્ષી બન્યું. સામાન્ય રીતે રાજકીય અખાડામાં સામસામે બાંયો ચઢાવતા નેતાઓ અહીં એક જ મંચ પર આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને સમાજની એકતા માટે એકસાથે જોવા મળ્યા હતા.

ભાજપના ધારાસભ્યએ વિપક્ષી નેતાઓને કહ્યા 'સિંહ'

આ કાર્યક્રમમાં સૌથી મોટું આશ્ચર્ય ત્યારે સર્જાયું જ્યારે મહુવાના ભાજપના ધારાસભ્ય મોહનભાઈ ધોડિયાએ માઈક સંભાળ્યું. તેમણે ગર્જના કરતા AAPના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલની હાજરીને 'ત્રણ સિંહના આગમન' સાથે સરખાવી હતી.

ધારાસભ્ય મોહન ધોડિયાએ જાહેર મંચ પરથી સ્વીકાર્યું કે, "હું સત્તામાં હોવાથી સરકાર દ્વારા કામ કરું છું, પરંતુ અનંત પટેલ અને ચૈતર વસાવા સમાજના હક માટે સરકાર સામે લડીને પ્રશંસનીય કામ કરી રહ્યા છે."

શાબ્દિક યુદ્ધો વિરામ પામ્યા, સમાજ સર્વોપરી બન્યો

ભૂતકાળમાં અનંત પટેલ અને મોહન ધોડિયા વચ્ચે અનેકવાર રાજકીય ખેંચતાણ જોવા મળી છે, પરંતુ દેદવાસણના આ મંચ પર દ્રશ્યો અલગ હતા. ભાજપના નેતા દ્વારા વિપક્ષના વખાણ થતા જ પંથકમાં રાજકીય ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન મોહન ધોડિયાએ પોતાની 'ધોડિયા બોલી' માં જ લોકોને સંબોધીને માતૃભાષા અને આદિવાસી સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા ભાવુક અપીલ કરી હતી.

હજારોની મેદની અને એકતાનો સંદેશ

આ સાંસ્કૃતિક મેળામાં હજારોની સંખ્યામાં આદિવાસી ભાઈ-બહેનો ઉમટી પડ્યા હતા. રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને જ્યારે સમાજની અસ્મિતાની વાત આવી, ત્યારે તમામ પક્ષોના નેતાઓ એક તાંતણે બંધાયેલા જોવા મળ્યા.

ચૂંટણીઓ નજીક હોય કે ન હોય, પણ મહુવામાં જોવા મળેલી આ એકતા દક્ષિણ ગુજરાતના રાજકારણમાં નવા સમીકરણો તરફ ઈશારો કરી રહી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ભાજપના ધારાસભ્યના આ બદલાયેલા સૂર પક્ષમાં કેવો પડઘો પાડે છે.

