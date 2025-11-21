ETV Bharat / state

'સુરત to સૌરાષ્ટ્ર' 30 કારનો કાફલો દેવળિયા પહોંચ્યો: આજે 3:30 વાગ્યે યોજાશે 'ખેડૂત લોકસંવાદ'

ભાવનગર જિલ્લાના ઉમરાળા તાલુકાના દેવળિયા ગામમાં ખેડૂત પાટીદાર વૃદ્ધ દંપતી પર પ્લોટ પચાવી પાડવાના ઇરાદે હુમલો થયો હતો.

સુરત : સૌરાષ્ટ્રના ગામડાઓમાં પાટીદાર પરિવારો પર થઈ રહેલા કથિત હુમલાઓની ઘટનાઓથી સુરતમાં વસતા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓમાં ભારે રોષ છે. તાજેતરમાં ભાવનગર જિલ્લાના ઉમરાળા તાલુકાના દેવળિયા ગામમાં ખેડૂત પાટીદાર વૃદ્ધ દંપતી પર પ્લોટ પચાવી પાડવાના ઈરાદે થયેલા હુમલાના પડઘા સુરત સુધી પડ્યા છે.

30 કારનો કાફલો દેવળિયા પહોંચ્યો

પીડિત પરિવારને નૈતિક ટેકો આપવા અને ગામડાંમાં વસતા વડીલોની સુરક્ષાનો નિર્ધાર કરવા માટે સુરતથી પાટીદારોનું એક મોટું જૂથ મોડી રાત્રે રવાના થયું હતું. આજે, 21 નવેમ્બર 2025 ના રોજ સવારે 30 કારના કાફલા સાથે પાટીદારો દેવળિયા ગામ પહોંચ્યા છે.

'ગામડાંને જીવંત કરવાનો પ્રયાસ' : વિજય માંગુકિયા

પાટીદાર અગ્રણી વિજય માંગુકિયાએ જણાવ્યું કે, "છેલ્લા એક મહિનામાં આવી અનેક ઘટનાઓ બની છે. અમારા સંતાનો સુરતને કર્મભૂમિ બનાવીને અહીં સ્થાયી થયા છે, પણ વડીલો હજી ગામડામાં રહે છે. સૌરાષ્ટ્રનાં ગામડાઓમાં સમરસતા જળવાય અને ગામડાને જીવંત રાખવાના પ્રયાસના ભાગરૂપે અમે અહીં આવ્યા છીએ. 30 ગાડી સાથેનો આ કાફલો પીડિત પરિવારને હૂંફ આપવા અને જનક્રાંતિનો પાયો નાખવા માટે દેવળિયા પહોંચ્યો છે. આ કાર્યમાં પોલીસ પ્રશાસનનો પણ સહયોગ મળી રહ્યો છે."

આજે 3:30 વાગ્યે યોજાશે 'ખેડૂત લોકસંવાદ' (ETV Bharat Gujarat)

હુમલાની ઘટનાઓ અને ફરિયાદ

દેવળીયા ગામના ખેડૂત ધનજીભાઈ વશરામભાઈ ધોરાજિયાએ ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાલેવી ફરિયાદ મુજબ, તેમના જ ગામના ગભા ખેંગારભાઈ ગમારા અને તેમના સંબંધીઓ તેમના ઘરે આવ્યા હતા. તેઓ મઢ માટે પ્લોટનો અડધો હિસ્સો પચાવી પાડવા માંગતા હતા. ધનજીભાઈએ અગાઉ જ 12 ફૂટ જગ્યા આપી હોવા છતાં, વધુ જગ્યા આપવાની ના પાડતા ગભા ખેંગારભાઈએ ઉશ્કેરાઈને ધનજીભાઈને લાફો માર્યો અને તેમના ઘરની મહિલાઓને ગાળો આપી હતી.

બાદમાં, ગભા ગમારા સાથે આવેલા કુલદીપ ગમારા, ઇન્દુ ગમારા, રતા ગમારા, માતર ગમારા, સુરેશ ગમારા, રતાભાઈનો મોટો દીકરો અને વિરમભાઈનો નાનો દીકરો સહિતના લોકોએ એકસંપ થઈ ધનજીભાઈના પ્લોટમાં ઘણ વડે દિવાલ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ મામલે ધનજીભાઈએ કુટુંબીજનો સાથે ઉમરાળા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

આજે બપોરે 3:30 વાગ્યે 'ખેડૂત લોકસંવાદ'

ખેડૂતોની સુરક્ષા અને સામાજિક સમરસતાના પ્રશ્નને લઈને આજે બપોરે 3:30 કલાકે દેવળિયા ગામ ખાતે એક વિશેષ "લોકસંવાદ" કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રનાં ગામડાંમાં સમરસતાની ભાવના જળવાઈ રહે અને ખેડૂતોને સુરક્ષા મળે તે ઉદ્દેશ્યથી આ કાર્યક્રમ યોજાશે.

આ સંવાદમાં પોલીસ અધિકારીઓ પણ હાજર રહેશે, જેઓ પીડિત પરિવારને કાયદાકીય સુરક્ષાની ખાતરી આપશે. દેવળીયા ગામની આજુબાજુના ગામના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપીને પીડિત પરિવારની સાથે એકજૂથ થઈને ઊભા રહેશે.

