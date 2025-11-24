સુરત: મોરા ગામના ખારી કાંઠામાં ઝેરી પ્રદૂષણથી હજારો માછલીઓનાં મોત, GPCB અને કલેક્ટરને રજૂઆત

ETV Bharat / state

ઔદ્યોગિક એકમો દ્વારા છોડવામાં આવતા મળ-મૂત્ર અને કેમિકલ મિશ્રિત ગંદા પાણીને કારણે ખારી કાંઠામાં આજે સવારથી હજારોની સંખ્યામાં માછલીઓ મૃત્યુ પામી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 2:49 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના ચોર્યાસી તાલુકાના મોરા ગામ નજીક આવેલા ખારી કાંઠા વિસ્તારમાં ગંભીર પર્યાવરણીય પ્રદૂષણની ઘટના સામે આવી છે, જેના કારણે જળચર જીવસૃષ્ટિનો લગભગ નાશ થઈ ગયો છે. ઔદ્યોગિક એકમો દ્વારા છોડવામાં આવતા મળ-મૂત્ર અને કેમિકલ મિશ્રિત ગંદા પાણીને કારણે ખારી કાંઠામાં આજે સવારથી હજારોની સંખ્યામાં માછલીઓ મૃત્યુ પામી છે.

પાણી કાળું, ઓક્સિજન શૂન્ય

સ્થાનિક માહિતી અનુસાર, છેલ્લા કેટલાક સમયથી અવારનવાર ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાંથી પ્રદૂષિત પાણીનો નિકાલ સીધો ખારી કાંઠામાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ અત્યંત ગંદા પાણીને કારણે કાંઠાના પાણીમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટીને નહિવત્ થઈ ગયું છે અને પાણીનો રંગ કાળો પડી ગયો છે. આ જળ પ્રદૂષણને કારણે અનેક પ્રજાતિની હજારો માછલીઓ તણાઈને કાંઠે આવી અને સામૂહિક રીતે મૃત્યુ પામતાં આખો વિસ્તાર દુર્ગંધથી ભરાઈ ગયો છે.

ખેતી અને જાહેર આરોગ્યને જોખમ:

સ્થાનિક ખેડૂતો અને માછીમારોએ જણાવ્યું કે આ પ્રકારની ઘટનાઓ હવે વારંવાર બનવા લાગી છે, જેના પરિણામે ખારી કાંઠાનું જળજીવન લગભગ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું છે. સૌથી વધુ ચિંતાજનક બાબત એ છે કે આ ગંદા પાણીનો ઉપયોગ આસપાસના ખેતરોમાં સિંચાઈ માટે પણ થાય છે, જેનાથી પાકને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ પ્રદૂષણ માત્ર પર્યાવરણને જ નહીં, પરંતુ જાહેર આરોગ્ય માટે પણ ગંભીર જોખમ ઊભું કરી રહ્યું છે.

પ્રશાસન પાસે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ:

આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને ગ્રામજનો અને પર્યાવરણ પ્રેમીઓએ તાત્કાલિક ધોરણે આ મામલે રજૂઆત કરી છે. તેમણે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB), જિલ્લા કલેક્ટર અને સ્થાનિક પ્રશાસનને આ ગંભીર પ્રદૂષણની સઘન તપાસ કરવા અને આ માટે જવાબદાર ઔદ્યોગિક એકમો સામે કડકમાં કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. તેમજ ખારી કાંઠાને પ્રદૂષણમુક્ત કરવા માટે યુદ્ધના ધોરણે પગલાં લેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે.

આ ઘટના પર્યાવરણના સંરક્ષણ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે અને વહીવટી તંત્રનાં તાત્કાલિક અને સખત હસ્તક્ષેપની જરૂર છે, જેથી બાકીની જળસૃષ્ટિને બચાવી શકાય અને માનવ સ્વાસ્થ્ય પરનું જોખમ દૂર કરી શકાય.

