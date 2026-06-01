સુરત: વસ્તી ગણતરીની કામગીરી મુદ્દે શિક્ષકોનો હલ્લાબોલ; "ઘર કે શાળા નજીક એરિયા આપો"ની ઉગ્ર માંગ

વહીવટી તંત્રની ઘોર બેદરકારી અને આયોજનના અભાવ સામે શિક્ષકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 7:00 PM IST

સુરત: સુરત શહેરમાં આજથી વસ્તી ગણતરીની કામગીરીનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ પ્રથમ દિવસથી જ વહીવટી તંત્રની ઘોર બેદરકારી અને આયોજનના અભાવ સામે શિક્ષકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. વસ્તી ગણતરી સંદર્ભે શિક્ષકોને હજુ સુધી જરૂરી કીટ પણ ફાળવવામાં આવી નથી. આજે સુરતના શિક્ષકોએ એકઠા થઈને "બહેનોને સંવેદનશીલ એરિયામાંથી મુક્ત કરો", "ઘર કે શાળા નજીક અમને એરિયા આપો" જેવા ગગનભેદી સૂત્રોચ્ચારો સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. શિક્ષકોનું કહેવું છે કે તેઓ રાષ્ટ્રીય હિતની કામગીરી કરવા તૈયાર છે, પરંતુ તંત્ર દ્વારા તેમની વ્યવહારિક મુશ્કેલીઓની સંપૂર્ણ અવગણના કરવામાં આવી છે.

રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના ઉધના ઝોનના સંગઠન મંત્રી ભાર્ગવ ત્રિવેદીએ તંત્ર પર પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે, "આજથી વસતી ગણતરી ચાલુ થઈ રહી છે પણ અમારા શિક્ષકોને આજદિન સુધી કોઈ કીટ અપાઈ નથી. શિક્ષક બહેનોને તેમના ઘરથી દૂર મોટા-મોટા સ્લમ અને સંવેદનશીલ એરિયા ફાળવી દેવાયા છે. શાળા સમય બાદ જો બહેનો આ વિસ્તારમાં કામ કરવા જાય તો તેમની સુરક્ષા જોખમાય તેમ છે. તંત્રને અમારી માંગ છે કે કાં તો ઓર્ડર ઘર-શાળાની નજીક ફાળવવામાં આવે અથવા BLO (બીએલઓ) તરીકે ફરજ બજાવતા શિક્ષકોને તે જ વિસ્તારમાં વસ્તી ગણતરીની કામગીરી સોંપવામાં આવે જેથી કામ સરળ બને."

અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના અધ્યક્ષ કિરીટ પટેલે આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "૮ જૂનથી નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે. શાળા શરૂ થતાં જ શિક્ષકો માથે નિયમિત શિક્ષણ ઉપરાંત પ્રવેશોત્સવ, નવા એડમિશન અને વિદ્યાર્થીઓના બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવવાની કામગીરીનો બોજ રહેશે. તેની સાથે BLO અને હવે વસ્તી ગણતરી એમ ત્રણ-ત્રણ કામગીરી એકસાથે એક શિક્ષક કઈ રીતે પૂરી કરી શકે? વધુમાં, એક જ શિક્ષકને ૨ થી ૩ બ્લોક ફાળવી દેવાયા છે. મહિલા શિક્ષકો દ્વારા ઝોન બદલવા માટે કરવામાં આવેલી ૭૮૬ જેટલી અરજીઓનો તંત્રએ હજુ સુધી કોઈ નિકાલ કર્યો નથી. અમારી નમ્ર અપીલ છે કે દરેક શિક્ષકને માત્ર એક જ બ્લોક અને તે પણ શાળાની નજીક ફાળવવામાં આવે."

પોતાની વ્યથા ઠાલવતા મહિલા શિક્ષક સુરેખાબેન પટેલે જણાવ્યું કે, "અમને જે સંવેદનશીલ એરિયા અપાયા છે ત્યાં એકલા જઈ શકાય તેમ નથી. શરૂઆતમાં ૨૦૦ ઘરની વાત હતી, તેના બદલે ૩૦૦ મકાનોમાં ૬૦૦થી વધુ પરિવારોના સર્વેની કામગીરી થોપી દેવાઈ છે. મારો ફાળવાયેલો એરિયા સ્કૂલથી ૧૦ કિમી અને ઘરથી ૧૪ કિમી દૂર છે. આ કામ ચાલુ શાળાએ નથી કરવાનું, પણ શાળા છૂટ્યા પછી કરવાનું છે. જો જવા-આવવામાં જ સમય પૂરો થઈ જશે, તો સર્વે ક્યારે કરીશું? તંત્રએ આ આદેશો તાકીદે બદલવા જોઈએ."

