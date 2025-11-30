ETV Bharat / state

સુરતમાં ટ્યુશન શિક્ષકે જ પૂર્વ વિદ્યાર્થિનીનું ફેક ID બનાવી, મોર્ફ કરેલા અશ્લીલ ફોટા પરિવારના ગ્રુપમાં શેર કર્યા

આરોપી શિક્ષકે વિદ્યાર્થિનીના નામે ફેક ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી બનાવ્યા, વર્ચ્યુઅલ નંબરથી બ્લેકમેઇલિંગ મેસેજ કર્યા.

સુરતમાં શિક્ષકે વિદ્યાર્થિનીને બ્લેકમેઇલ કરીને માનસિક ત્રાસ આપ્યો
સુરતમાં શિક્ષકે વિદ્યાર્થિનીને બ્લેકમેઇલ કરીને માનસિક ત્રાસ આપ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 9:55 PM IST

2 Min Read
સુરત: સુરતના શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરનારી એક અત્યંત ગંભીર અને સનસનાટીપૂર્ણ ઘટના સામે આવી છે. પોઝિટિવ ટ્યુશન ક્લાસિસ ચલાવતા એક શિક્ષકે પોતાની જ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થિનીને એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ બનીને વર્ષો સુધી માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો. આરોપી શિક્ષકે વિદ્યાર્થિનીના નામે ફેક ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી બનાવ્યા, વર્ચ્યુઅલ નંબરથી બ્લેકમેઇલિંગ મેસેજ કર્યા, અને સૌથી નીચ હદ ત્યારે વટાવી જ્યારે એક વ્હોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવી તેમાં વિદ્યાર્થિનીના પરિવારના સભ્યોને એડ કરી તેના મોર્ફ કરેલા અશ્લીલ ફોટોગ્રાફ્સ શેર કર્યા હતા. આખરે, આ રાક્ષસવૃત્તિ ધરાવતા શિક્ષકને સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

શીક્ષકની ઓળખાણ અને ગંભીર ગુનાની શરૂઆત
સાયબર સેલના ડીસીપી બિશાખા જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, ઝડપાયેલા આરોપી શિક્ષકનું નામ ભાવેશ સૂર્યકાંતભાઈ પટેલ છે, જે કતારગામ, આંબાતલાવડી ખાતે પોઝિટિવ ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવતો હતો. વિદ્યાર્થિની 2021માં ધોરણ 12 સુધી ભાવેશ પાસે ટ્યુશન માટે જતી હતી. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ જ્યારે વિદ્યાર્થિનીએ પ્રાઇવેટ નોકરી શરૂ કરી, ત્યારે એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ બનેલા શિક્ષક ભાવેશે તેને હેરાન કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેણે નોકરી છોડવા માટે પણ દબાણ કર્યું હતું.

સુરતમાં શિક્ષકે વિદ્યાર્થિનીને બ્લેકમેઇલ કરીને માનસિક ત્રાસ આપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

બ્લેકમેઇલિંગ અને માનસિક ત્રાસ
2023માં જ્યારે વિદ્યાર્થિનીના નામે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફેક આઇ.ડી. બન્યું, ત્યારે સિંગણપોર પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી પણ થઈ હતી. જોકે, આ ગુનેગાર શિક્ષક અહીં અટક્યો નહોતો. તેણે વર્ચ્યુઅલ નંબરથી વ્હોટ્સએપમાં ભયાનક મેસેજ મોકલ્યા હતા. મેસેજમાં તેણે 'બહુ મજા આવે છે રમત રમવાની બેન તો વધુ રમત રમીએ, થોડી વધુ મજા આવશે...' જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થિનીને સતત ડરાવી અને 'વધુ મજા લેવાની' વાતો કરીને માનસિક રીતે તોડી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

વૉટ્સએપ એપ ગ્રુપમાં અશ્લીલ ફોટો શેર કરી હદ વટાવી
આરોપી ભાવેશે ત્રાસની હદ ત્યારે વટાવી જ્યારે તેણે એક વ્હોટ્સએપ વર્ચ્યુઅલ ગ્રુપ બનાવ્યું. આ ગ્રુપમાં વિદ્યાર્થિનીના પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓને એડ કર્યા અને પછી તે ગ્રુપ તેમજ ફેક ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલમાં વિદ્યાર્થિનીના ફોટાને મોર્ફ કરીને બનાવેલા અશ્લીલ ફોટોગ્રાફ્સ મૂકી દીધા હતા. આ ઘૃણાસ્પદ કૃત્યથી વિદ્યાર્થિની અને તેના પરિવારને ભારે માનસિક હાડમારી ભોગવવી પડી હતી.

સાયબર સેલની કાર્યવાહી
વિદ્યાર્થિનીની ફરિયાદ બાદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે અરજી પરથી 26 મે, 2025ના રોજ ગુનો દાખલ કર્યો હતો. સાયબર સેલની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ડિજિટલ પુરાવાઓના આધારે કતારગામના વિઠ્ઠલનગર સોસાયટીમાં રહેતા અને મૂળ સુરેન્દ્રનગરના અણીન્દ્રા ગામના આરોપી શિક્ષક ભાવેશ પટેલની ધરપકડ કરી છે. તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

શિક્ષણના પવિત્ર વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિનું આવું ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય માત્ર કાયદાકીય ગુનો જ નથી, પરંતુ સમાજમાં મહિલાઓની સુરક્ષા અને વિશ્વાસ પરનો ગંભીર પ્રહાર છે. સુરત સાયબર સેલની આ ઝડપી કાર્યવાહીથી ભોગ બનેલી વિદ્યાર્થિની અને તેના પરિવારને ન્યાય મળવાની આશા બંધાઈ છે.

