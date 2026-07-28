સુરત: સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલનો સપાટો, 10.57 લાખના વિદેશી દારૂ સાથે 2 ઝડપાયા, 10 વૉન્ટેડ
માંગરોળ તાલુકાના કઠવાડા ગામે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે
Published : July 28, 2026 at 12:07 PM IST
સુરત: જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના કઠવાડા ગામે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. SMCની ટીમે કઠવાડા ગામના જુના સ્મશાન તરફ જતા કાચા ડામરના રોડ પરથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂ અને બિયરની 100 જેટલી પેટીઓ (કુલ 3664 બોટલ) જપ્ત કરી છે. દારૂના આ જથ્થા સાથે ઇનોવા કાર અને મોપેડ સહિત કુલ રૂપિયા 21,28,316 નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.
આ મામલે કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ 12 આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રોહીબીશન એક્ટની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
પકડાયેલ અને વોન્ટેડ આરોપીઓની વિગતો
પકડાયેલ આરોપીઓ (02):
1. દિપકભાઇ ચમારભાઇ હળપતિ (રહે. નવીનગરી મોરાઇ ગામ, તા. પારડી, જી. વલસાડ - ડ્રાઈવર)
2. સાહીલ નવીનભાઇ વસાવા (રહે. મહાદેવ મંદિર ફળીયુ, કઠવાડા ગામ, તા. માંગરોળ, જી. સુરત)
વોન્ટેડ આરોપીઓ (10):
1. હેમુ યાદવ (ક્લીનર)
2. રણજીતભાઇ રાકેશભાઇ વસાવા (રહે. કઠવાડા ગામ, સુરત)
3. ધર્મેશભાઇ ભુતીયાભાઇ વસાવા (રહે. કઠવાડા ગામ, તા. માંગરોળ, જી. સુરત - દારૂનો જથ્થો મંગાવનાર)
4. ઉમેશ અમરત પટેલ (રહે. મેડી ફળીયા, મોટીવાંકડ ગામ - દારૂનો જથ્થો મોકલનાર)
5. સદામ (રહે. ખારીવાડ, દમણ - દારૂ મોકલનાર તથા પાઇલોટીંગ કરનાર)
6. પ્રતિક ચીમનભાઇ પટેલ (રહે. મોટી વાંકડ, દમણ - પાઇલોટીંગ કરનાર)
7. વિકાસ (રહે. રેટલાવ - પાઇલોટીંગ કરનાર)
8. મિતલ ચન્દ્રકાંત (રહે. મોટી વાંકડ, દમણ - પાઇલોટીંગ કરનાર)
9. પકડાયેલ ઇનોવા ગાડીનો માલિક
તથા અન્ય 1 અજાણ્યો આરોપી
SMC ના PSI એમ.કે.માલવીયાએ જણાવ્યું હતું કે, સુરત જિલ્લાની કોસંબા પોલીસની હદમાં આવેલ કઠવાડા ગામે વિદેશી દારૂ નો જથ્થો આવ્યો હોવાની બાતમી મળતા જ વોચ ગોઠવી દેવામાં આવી હતી અને વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી આ ગુનામાં સંડોવાયેલા ઇસમો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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