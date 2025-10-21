દિવાળીમાં સુરત ST વિભાગને જંગી આવક: 2.6 કરોડથી વધુનો નવો રેકોર્ડ!
ગુજરાતમાં દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાના વતન જવા નીકળતા એસટીની બસોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.
Published : October 21, 2025 at 3:39 PM IST
સુરત: દિવાળીનો તહેવાર સુરત એસટી વિભાગ માટે આર્થિક રીતે અત્યંત ફળદાયી નીવડ્યો છે. મુસાફરોના ભારે ધસારાને પહોંચી વળવા માટે એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવવાના કારણે માત્ર સુરત ડેપોને જ રૂ.2.6 કરોડથી વધુની જંગી આવક થઈ છે, જે એક નવો રેકોર્ડ છે.
મુસાફરોના ઘસારાને પહોંચી વળવા એક્સ્ટ્રા બસ: ગુજરાતમાં દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાના વતન જવા નીકળતા એસટીની બસોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. આ ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને એસ.ટી નિગમે ડિવિઝન મુજબ એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન કર્યું હતું. લાખો મુસાફરોએ ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઇન બુકિંગ કરાવીને એસટી બસમાં પ્રવાસ કર્યો, જેના કારણે નિગમને કરોડોની આવક થઈ.
સુરત ડેપોની વિગતો: સુરત એસટી વિભાગે દિવાળીના પર્વ દરમિયાન અમરેલી, સાવરકુંડલા, મહુવા, ભાવનગર, દાહોદ, ઝાલોદ, ઉના સહિતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વધારાની બસો દોડાવી હતી. આ તહેવાર નિમિત્તે કુલ 1259 વધારાની ટ્રિપ મારવામાં આવી હતી. આ બસોનો લાભ અંદાજિત 67 હજારથી વધુ લોકોએ લીધો હતો. આ સફળ સંચાલનને પરિણામે સુરત એસટી વિભાગને કુલ રૂ. 2.6 કરોડની જંગી આવક થઈ છે.
આવકનો નવો રેકોર્ડ: મુસાફરોને તેમના વતન સુરક્ષિત પહોંચાડવાની સાથે સાથે, એસ.ટી. નિગમ માટે પણ દિવાળીનો આ તહેવાર આર્થિક રીતે વરદાનરૂપ સાબિત થયો છે. મુસાફરોની માંગનો સફળતાપૂર્વક સામનો કરીને અને કાર્યક્ષમ સંચાલન કરીને એસટી વિભાગે આવકનો નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો છે, જે નિગમ માટે ગૌરવની વાત છે.
