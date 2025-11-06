ETV Bharat / state

સુરતમાં કૌટુંબિક જમાઈએ લાલચની હદ વટાવી, કાકા સસરાને રેપ કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી 10 કરોડ માંગ્યા

એક ભત્રીજીના જમાઈએ તેના જ કાકા સસરાને બ્લેકમેઇલ કરીને 10 કરોડ રૂપિયાની જંગી રકમની માગણી કરી હોવાના મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

સુરતમાં કૌટુંબિક જમાઈએ લાલચની હદ વટાવી
સુરતમાં કૌટુંબિક જમાઈએ લાલચની હદ વટાવી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 6, 2025 at 9:51 AM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 10:03 AM IST

1 Min Read
સુરત: સુરતમાં માનવ સંબંધો અને વિશ્વાસને કલંકિત કરનારો એક સનસનાટીભર્યો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં એક ભત્રીજીના જમાઈએ તેના જ કાકા સસરાને બ્લેકમેઇલ કરીને 10 કરોડ રૂપિયાની જંગી રકમની માગણી કરી હતી.

આ બ્લેકમેઇલિંગ ગેંગે કન્સ્ટ્રક્શનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા કાકા સસરા વરજાંગભાઈને એક મહિલા સાથેના ન્યૂડ ફોટો વાઇરલ કરવાની ધમકી આપી હતી અને સાથે જ દુષ્કર્મના ખોટા કેસમાં ફસાવી સમાજમાં બદનામ કરવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું.

સુરતમાં કૌટુંબિક જમાઈનું કારસ્તાન (Etv Bharat Gujarat)

₹5 લાખ પડાવ્યા બાદ ₹10 કરોડની માંગણી

આરોપી જમાઈ જય ડાંગર, જે અગાઉ સાંસદ મુકેશ દલાલનો પીએ પણ રહી ચૂક્યો છે, તેણે તેના બે સાથીદારો પ્રશાંત પટેલ અને સ્મિત સાથે મળીને વરજાંગભાઈને નિશાન બનાવ્યા હતા. ધમકી આપીને શરૂઆતમાં તેમણે બળજબરીપૂર્વક 5 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. જોકે, આટલેથી ન અટકતાં તેમની લાલચ વધી અને આ ટોળકીએ વરજાંગભાઈ પાસે 10 કરોડ રૂપિયાની અધધ રકમની માંગણી કરી હતી.

ડરાવી ધમકાવી કોરા કાગળો પર લખાણ કરાવ્યું

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, બ્લેકમેઇલ દરમિયાન આરોપીઓએ વરજાંગભાઈને છરી-ચપ્પુ બતાવીને ડરાવ્યા-ધમકાવ્યા હતા. તેમણે ફરિયાદી મહિલા પાસે બળજબરીપૂર્વક કોરા કાગળો પર લખાણ કરાવ્યું હતું અને અન્ય કાગળોમાં સહીઓ તેમજ અંગૂઠાના નિશાન પણ કરાવી લીધા હતા. આરોપીઓના સતત માનસિક ત્રાસ અને જબરજસ્તીથી આખરે સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો.

આરોપી જમાઈ સહિત ત્રણેય સાગરીતોની ધરપકડ

જે મહિલા સાથેના ન્યૂડ ફોટો વાઇરલ કરવાની ધમકી અપાઈ રહી હતી, તે મહિલાએ જ આખરે હિંમત કરીને અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં જમાઈ અને તેના બે સાથીદારો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. મહિલાની ફરિયાદના આધારે, અડાજણ પોલીસે તુરંત કાર્યવાહી કરીને મુખ્ય આરોપી જય ડાંગર અને તેના સાથીદારો પ્રશાંત પટેલ અને સ્મિત સહિત ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે આ બ્લેકમેઇલિંગ ગેંગના કાવતરા અને વધુ કોઈ ગુનાઓમાં સંડોવણી અંગે ઊંડી તપાસ શરૂ કરી છે.

Last Updated : November 6, 2025 at 10:03 AM IST

