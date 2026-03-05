ETV Bharat / state

સુરત: પાંડેસરામાં SOGનો સપાટો, 1400 કિલોથી વધુનો શંકાસ્પદ પનીરનો જથ્થો ઝડપાયો

આરોપી છેલ્લા બે વર્ષથી રોજનું 400 કિલો જેટલું નકલી/શંકાસ્પદ પનીર બનાવીને શહેરની અલગ-અલગ ડેરીઓમાં જથ્થાબંધ તેમજ છૂટકમાં 220 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચતો હતો.

Published : March 5, 2026 at 6:52 PM IST

સુરત: શહેરમાં ભેળસેળિયા તત્વો સામે લાલ આંખ કરતા એસ.ઓ.જી. (SOG) પોલીસની ટીમે પાંડેસરા વિસ્તારમાં રેડ કરીને એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પાંડેસરાની ભીડભંજન સોસાયટીમાં ધમધમતા એક કારખાનામાંથી 1401 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ પનીર તેમજ પનીર બનાવવાની મશીનરી સહિત કુલ રૂપિયા 28.44 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

એસ.ઓ.જી. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરને સાથે રાખી પાંડેસરા ભીડભંજન સોસાયટીના ગાળા નંબર 278માં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન કારખાનાનો સંચાલક મહેશકુમાર પૂર્ણાશંકર શર્મા (ઉ.વ. 40) રંગે હાથે ઝડપાઈ ગયો હતો. સ્થળ પરથી આશરે 3.08 લાખની કિંમતનું 1414 કિલો લૂઝ પનીર મળી આવ્યું હતું.

પોલીસે સ્થળ પરથી માત્ર પનીર જ નહીં, પણ તે બનાવવા માટે વપરાતી આધુનિક મશીનરી અને કેમિકલ્સ પણ જપ્ત કર્યા છે:

મશીનરી: પેશ્ચરાઇઝ મશીન, હોમોનાઈઝર, વેન્ચુરી મશીન અને વજન કાંટા (કિંમત અંદાજે ૨૫ લાખ).

કેમિકલ્સ અને ઓઈલ: 10 લિટર એસીડીક એસીડનું કેન અને પામોલીન તેલના 16 ભરેલા ડબ્બા.

પેકિંગ મટીરીયલ: 'NON BRAND LOOS ANALOGUE PANEER' લખેલા 3000 નંગ સ્ટીકરો અને 1000 નંગ ખાલી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ.

પોલીસ પૂછપરછમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આરોપી છેલ્લા બે વર્ષથી આ પ્રવૃત્તિ કરતો હતો. તે રોજનું 400 કિલો જેટલું નકલી/શંકાસ્પદ પનીર બનાવીને શહેરની અલગ-અલગ ડેરીઓમાં જથ્થાબંધ તેમજ છૂટકમાં 220 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચતો હતો. શુદ્ધ પનીરને બદલે 'એનાલોગ પનીર' (Analogue Paneer) ના નામે આ ખતરનાક ખેલ ખેલાતો હતો.

ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર દ્વારા પનીરના જરૂરી સેમ્પલ લઈને પૃથ્થકરણ અર્થે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. લેબ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આ મામલે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ કામગીરીથી સુરતના ભેળસેળિયા વેપારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

