સુરત SOGનો સિટી લાઇટના શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં સપાટો: 17 લાખના 738 હુક્કા જપ્ત, 3 સંચાલકો સામે કાર્યવાહી
Published : December 16, 2025 at 9:28 PM IST

સુરત: સુરત પોલીસ દ્વારા શહેરને નશામુક્ત બનાવવા માટે શરૂ કરાયેલા કડક અભિયાનના ભાગરૂપે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ રવિવારે ઉમરા સિટી લાઇટ રોડ પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક કરી હતી. મંગલમ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી ત્રણ જાણીતી દુકાનોમાં હુક્કાનું ગેરકાયદે વેચાણ થતું હોવાની બાતમીના આધારે પોલીસે એકસાથે ત્રાટકી લાખોની કિંમતના હુક્કા અને શંકાસ્પદ સામગ્રીનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે.

ત્રણ દુકાનોમાં એકસાથે દરોડા

પોલીસ ટીમે બાતમી મુજબ મંગલમ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી 'લીટલ ગોવા', 'દેવ ટ્રેડર્સ' અને 'રોહન ટ્રેડર્સ' નામની દુકાનોમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ તપાસ દરમિયાન પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી કારણ કે દુકાનોમાં નશાકારક પદાર્થોના સેવન માટે વપરાતા આધુનિક અને મોંઘા દાટ હુક્કાઓનો મોટો ખજાનો ભરેલો હતો.

કબજે કરવામાં આવેલો મુદ્દામાલ

તલાશી દરમિયાન પોલીસે કુલ 16,98,500 ની કિંમતની સામગ્રી જપ્ત કરી છે, જેમાં નીચે મુજબની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે:

  • 738 નંગ નાના-મોટા ટ્રેન્ડી હુક્કા
  • 625 નંગ હુક્કા પાઇપ
  • વિદેશી બ્રાન્ડના શંકાસ્પદ ફ્લેવર્સ
  • ડિજિટલ કાંટા અને ગોગો પેપર જેવી સામગ્રી

FSL તપાસમાં ડ્રગ્સના અંશોની શંકા

આ ગંભીર દરોડા અંગે એસ.ઓ.જી.ના ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, "પકડાયેલી સામગ્રીમાં અનેક વિદેશી બ્રાન્ડના ફ્લેવર પણ છે. આ ફ્લેવર્સમાં કોઈ નશીલા પદાર્થ કે ડ્રગ્સના અંશો છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) ની મદદ લેવામાં આવી છે. તમામ સેમ્પલ લેબમાં મોકલાયા છે, જેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આરોપીઓ સામે વધુ કડક કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવશે."

પોલીસે આ મામલે ત્રણેય દુકાનના સંચાલકોની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે:

  • ખુશાલસિંગ રણજીતસિંગ બિસ્ટ (લીટલ ગોવા)
  • વિકાસ પ્રવિણચંદ્ર મોદી (દેવ ટ્રેડર્સ)
  • ધર્મેશ મધુસુદન ચાંદલેકર (રોહન ટ્રેડર્સ)

સુરત પોલીસની આ કામગીરીથી હુક્કાબાર અને નશીલા પદાર્થોનું વેચાણ કરતા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. આગામી દિવસોમાં આ મામલે મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

