સુરતમાં ફેક્ટરીમાંથી 2000 કિલો ડુપ્લિકેટ ઘી પકડાયું, દુકાનદાર માંગે તેવી ક્વોલિટીનું ઘી બનાવી અપાતું
GIDC વિસ્તારમાં ધમધમતી આ ભેળસેળવાળા ઘીની ફેક્ટરી પર એસ.ઓ.જી વિભાગ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને 2000 કિલોથી વધુ ભેળસેળવાળું ઘી જપ્ત કરાયું હતું.
Published : April 16, 2026 at 3:03 PM IST
સુરત: સુરતમાં ફરી એકવાર નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરી પકડાઈ છે. GIDC વિસ્તારમાં ધમધમતી આ ભેળસેળવાળા ઘીની ફેક્ટરી પર એસ.ઓ.જી વિભાગ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને 2000 કિલોથી વધુ ભેળસેળવાળું ઘી માર્કેટમાં પહોંચે તે પહેલા જ જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ પોલીસે 2 આરોપીઓને પણ ઝડપી પાડ્યા છે.
ફેક્ટરીમાંથી ડુપ્લિકેટ ઘી પકડાયું
વિગતો મુજબ, સુરતના સચિન GIDCમાં ફેકટરી તથા ચોર્યાસીમાં તલંગપોર ખાતેના ગોડાઉનમાં બાતમીના આધારે SOGની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા. જેમાં 2029 કિલો બનાવટી/ભેળસેળવાળું ઘી મળી આવ્યું હતું. આ સાથે પોલીસે 36 લાખની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. તો ફેક્ટરીમાંથી ભરત પોલરા અને અમીન વાઢવણિયા નામના બે શખ્સોને પણ ઝડપી પાડ્યા હતા.
1 કિલો શુદ્ધ ઘીમાંથી મોટા પ્રમાણમાં નકલી ઘી બનતું
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓ અત્યંત શાતિર પદ્ધતિથી ભેળસેળનું નેટવર્ક ચલાવતા હતા. માત્ર 1 કિલો શુદ્ધ ઘીમાં મોટા પ્રમાણમાં વનસ્પતિ ઘી,પામોલીન તેલ, ખાસ પ્રકારના કેમિકલ એસેન્સ (સુગંધ માટે), સિન્થેટિક કલર (ગાયના પીળા ઘી જેવો રંગ આપવા) આ મિશ્રણ એટલું આબેહૂબ હતું કે સામાન્ય નાગરિક સુગંધ કે દેખાવ પરથી અસલી-નકલીનો તફાવત પારખી ન શકે. ગ્રાહકોને છેતરવા માટે આરોપીઓ ડોક્ટરની જેમ સિરીંજ ભરીને કેમિકલનું માપ લેતા હતા.
ક્યાં વેચાતું આ ડુપ્લિકેટ ઘી?
આરોપીઓની પૂછપરછ દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે સ્લમ વિસ્તારમાં આવેલી કરિયાણાની દુકાન તેમજ હાઈવે પર આવેલા હોટલ\ધાબા પર તથા આજુબાજુના જિલ્લાઓમાં બજાર કરતા સસ્તા ભાવ ઘીનું છૂટક વેચાણ કરતા હતા.
2 વર્ષથી ચાલતો ડુપ્લિકેટ ઘીનો કાળો કારોબાર
સુરત શહેરના SOG ડીસીપી, રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું કે, SOGએ નકલી ઘી બનાવતી એક ફેક્ટરીને પકડી છે. બે આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરી છે અને 2000 કિલોથી વધુ ઘી પકડાયું છે. કુલ 15 લાખનો મુદ્દામાલ છે અને આ લોકો દક્ષિણ ગુજરાતમાં રિટેલમાં ઘી વેચતા હતા. દુકાનદાર જેવું ઘી માંગે તેવી ગુણવત્તાનું બનાવીને આપતા હતા તેમાં મિલાવટ કરતા હતા અને વેચતા હતા. બે વર્ષથી આ કામ કરતા હતા. 600થી 650માં તેઓ હોલસેલમાં આપતા હતા અને બહાર 1000 રૂપિયા સુધીમાં આ ઘી વેચાતુ હતું. આ આખું પામઓઇલ, વનસ્પતિ ઘી, વનસ્પતિ બટર મિશ્રિત ઘી હતું અને ગાયના ઘીના નામે તેને વેચતા હતા.
સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ વિરુદ્ધ સચિન GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસને 14 લાખની કિંમતનું 2029 કિલો ડુપ્લિકેટ ઘી તથા આ ઘી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 21 લાખના મશીન સહિત 36 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.
