સુરતમાં 18 વર્ષ જૂના હત્યાના પ્રયાસનો કેસ ઉકેલાયો, ભાગેડુ આરોપીને SOGની ટીમે ઝડપી પાડ્યો
આજથી 18 વર્ષ પહેલાંના હત્યાના પ્રયાસના એક ગંભીર ગુનાના ભાગેડુ આરોપીને આખરે ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : October 25, 2025 at 5:05 PM IST
સુરત: સુરત પોલીસે તેની કાર્યક્ષમતાનો વધુ એક પુરાવો આપતા, આજથી 18 વર્ષ પહેલાંના હત્યાના પ્રયાસના એક ગંભીર ગુનાના ભાગેડુ આરોપીને આખરે ઝડપી પાડ્યો છે. પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2007માં નોંધાયેલા આ કેસનો આરોપી રાજુ ઉર્ફે રજ્જુ બચ્ચિ તિવારી આટલા લાંબા સમય સુધી કાયદાની પકડમાંથી દૂર રહ્યો હતો, પરંતુ સુરત SOG (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ) એ તેને અમરોલી બંબાગેટ વિસ્તારમાંથી દબોચી લીધો છે.
શું હતો 18 વર્ષ જૂનો ગુનો?
વર્ષ 2007માં રાજુ તિવારી અને તેના સાથી મિત્ર વિનોદે મળીને ગૌતમ પટેલ નામના એક વ્યક્તિ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. પોલીસની સઘન પૂછપરછમાં આરોપી રાજુએ કબૂલાત કરી હતી કે, તે સમયે તે બાઇક ચલાવી રહ્યો હતો અને પાછળ બેઠેલા તેના મિત્ર વિનોદે ગૌતમ પટેલ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. સદભાગ્યે, ગોળી ગૌતમ પટેલના કાન પાસેથી પસાર થઈ જતાં તેમનો જીવ બચી ગયો હતો.
બાઇક મૂકીને ભાગી ગયો હતો આરોપી
હુમલાની ઘટના બનતાની સાથે જ સ્થળ પર લોકોનું મોટું ટોળું એકઠું થઈ ગયું હતું. લોકોની ભીડ જોઈને રાજુ તિવારી ગભરાઈ ગયો અને બાઇક ત્યાં જ છોડીને ભાગી છૂટ્યો હતો. જોકે, તેનો મિત્ર વિનોદ પબ્લિકના હાથે પકડાઈ ગયો હતો. રાજુ તિવારીએ પોલીસ પકડથી બચવા માટે સતત પોતાનું રહેઠાણ બદલ્યા કર્યું હતું અને મોટા ભાગનો સમય તેના વતન જોનપુર, ઉત્તર પ્રદેશમાં છુપાઈને ગાળ્યો હતો.
SOG ની બાતમી અને સફળતા
18 વર્ષના લાંબા સમયગાળા બાદ, સુરત SOG ને આરોપી રાજુ તિવારી વિશે ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે તે અમરોલી બંબાગેટ વિસ્તારમાં આવ્યો છે. બાતમીના આધારે, SOG ની ટીમે વોચ ગોઠવીને મૂળ જોનપુરના વતની રાજુ ઉર્ફે રજ્જુને ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી પાડ્યો હતો. SOG એ આ ભાગેડુ આરોપીને કાયદાના સકંજામાં લાવીને 18 વર્ષ જૂના આ ગંભીર ગુનાના પ્રકરણનો અંત લાવ્યો છે.
