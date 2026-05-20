સુરતમાં ગુનેગારોની ખેર નથી: SOGએ ‘ઓપરેશન રેમ્બો’થી 7 કલાકમાં શહેરની શાંતિ ડહોળનારા 72 રીઢા ગુનેગારોને દબોચ્યા
શહેરમાં વધતા જતા હત્યા અને અપરાધના કિસ્સાઓને કારણે પોલીસતંત્ર અને કાયદો-વ્યવસ્થા સામે પ્રશ્નો પેદા થયા હતા
Published : May 20, 2026 at 7:01 PM IST
સુરત: શહેરમાં છેલ્લા માત્ર 13 દિવસની અંદર અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં 9 જેટલી હત્યાના કેસો સામે આવતા સમગ્ર પોલીસ તંત્ર અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા હતા. આ પરિસ્થિતિને અત્યંત ગંભીરતાથી લઈને સુરત પોલીસ કમિશનરની કડક સૂચના બાદ સુરત સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. અસામાજિક અને માથાભારે તત્વોમાં પોલીસનો ખોફ પેદા કરવા માટે SOG દ્વારા એક વ્યાપક અને આક્રમક રણનીતિ અંતર્ગત ખાસ ‘ઓપરેશન રેમ્બો’ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ગઈકાલ સાંજથી આજ સવાર સુધી સતત 7 કલાક ચાલેલા આ મેગા ઓપરેશનમાં પોલીસે વિસ્ફોટક સફળતા મેળવીને વિવિધ વિસ્તારોમાંથી 72 રીઢા ગુનેગારોને દબોચી લીધા છે.
શહેરમાં શાંતિ અને સુરક્ષાનું વાતાવરણ પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે SOGની વિવિધ ટીમો બનાવીને શહેરના તમામ પોલીસ ડિવિઝન વિસ્તારમાં એકસાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશનમાં પોલીસે અત્યંત ગુપ્તતા જાળવી રાખી હતી, જેના કારણે ગુનેગારોને ભાગી જવાનો કે પોતાના ઘાતક હથિયારો છુપાવવાનો સહેજ પણ સમય મળ્યો ન હતો. પોલીસે સઘન ચેકિંગ દરમિયાન જાહેર રસ્તાઓ પર કે પોતાના ઘરોમાં ગેરકાયદેસર રીતે ઘાતક તીક્ષ્ણ હથિયારો રાખીને ફરતા 72 શંકાસ્પદ લોકોને ઝડપી લીધા છે.
પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી કુલ 72 તીક્ષ્ણ હથિયારો જપ્ત કરાયા છે, જેમાં નાની-મોટી છરીઓ, 7 ઇંચ લાંબા ઘાતક ચપ્પુઓ, ખાસ પ્રકારના રેમ્બો ચપ્પુ અને મોટી તલવારોનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આ હથિયારો સામાન્ય નાગરિકોમાં ભય ફેલાવવા કે ગુનાહિત કૃત્ય આચરવાના ઈરાદે રખાયા હતા.
SOGના DCP રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, ઓપરેશન રેમ્બો હેઠળ પ્રાથમિક તબક્કે ઝડપાયેલા ૩૨થી વધુ મુખ્ય આરોપીઓ ઘણો મોટો ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેઓ અગાઉ લૂંટ, મર્ડર, હાફ મર્ડર અને ગુજસીટોક (GujCTOC) જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા રહી ચૂક્યા છે.
આસિક તલવાર ઝડપાયો
ગુજસીટોક અને ડબલ મર્ડર જેવા ગંભીર ગુનાનો કુખ્યાત આરોપી ‘આસિક તલવાર’ સુરત જિલ્લામાંથી તડીપાર હોવા છતાં શહેરમાં ઘૂસ્યો હતો. તેની સામે જીપી એક્ટની કલમ ૧૪૨ મુજબ તડીપાર ભંગનો અલગથી ગુનો નોંધી વધુ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
અરબાઝ આલમ ખાન પઠાણ પકડાયો
ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશનના એક ગંભીર ગુનામાં લાંબા સમયથી નાસતો ફરતો પ્રોક્લેઇમ્ડ ઓફેન્ડર આરોપી અરબાઝ પણ SOGની પકડમાં આવી ગયો છે.
આ ઓપરેશન સમગ્ર શહેરમાં વ્યાપક સ્તરે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સત્તાવાર આંકડા મુજબ સૌથી વધુ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અને ઘાતક હથિયારો લિંબાયત, ભેસ્તાન અને સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી મળી આવ્યા છે. આ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોલીસે હાથ ધરેલી કડક કાર્યવાહીથી સ્થાનિક શાંતિપ્રિય નાગરિકોએ સુરક્ષાની લાગણી અનુભવી છે.
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે કે ચપ્પુ, રાઇડિંગ નાઇફ અને રેમ્બો છરી જેવા હથિયારો સ્થાનિક બજારો ઉપરાંત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ અને વિવિધ ઓનલાઇન શોપિંગ વેબસાઇટ્સ પર પણ હોમ ડિલિવરી સાથે ઉપલબ્ધ બની રહ્યા છે. DCP રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું છે કે આ આરોપીઓ હથિયારો ક્યાંથી લાવ્યા હતા તેની આખી સપ્લાય ચેઈન સ્કેન કરવામાં આવશે અને ગેરકાયદે હથિયાર વેચનારા ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન તત્વો સામે પણ કાયદાકીય સકંજો કસાશે.
"જો તમે આવા ઘાતક હથિયારો લઈને જાહેર રસ્તાઓ પર ફરશો તો અમે તમને સહેજ પણ છોડીશું નહીં. જો તમે ભવિષ્યમાં અમારી પાસે પકડાશો, તો તમારી આકરી શૈલીમાં પ્રોપર સર્વિસ કરવામાં આવશે અને લોકઅપમાં એવી પ્રોપર સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવશે કે ગુનાખોરી કરવાનું ભૂલી જશો."
— રાજદીપસિંહ નકુમ, DCP - SOG, સુરત
હાલમાં પકડાયેલા તમામ ૭૨ આરોપીઓની ડિટેઈલ પૂછપરછ અને પ્રોફાઈલ સ્કેનિંગ શરૂ કરાયું છે. જો સામાન્ય જનતામાંથી કોઈની પણ આ લોકો વિરૂદ્ધ ફરિયાદ હશે તો તે તાત્કાલિક નોંધીને કડક પગલાં લેવાશે. ભવિષ્યમાં પણ એસઓજીનું આ ઓપરેશન સતત ચાલુ રહેશે તેમ પોલીસે જણાવ્યું છે.
