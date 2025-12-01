ETV Bharat / state

સુરત: સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર યુવાનનું KTM બાઈક અકસ્માતમાં કમકમાટીભર્યું મોત

માત્ર 18 વર્ષની વયના એક આશાસ્પદ યુવાન અને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર પ્રિન્સ પટેલનું બાઈક અકસ્માતમાં કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 5:33 PM IST

સુરત: 'ઝડપની મજા, મોતની સજા' સુરતના બ્રેડ લાઇનર સર્કલ પાસે આ કહેવત અત્યંત કરુણ રીતે સાચી પડી છે. માત્ર 18 વર્ષની વયના એક આશાસ્પદ યુવાન અને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર પ્રિન્સ પટેલનું બાઈક અકસ્માતમાં કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટનાએ સુરક્ષા નિયમોના ઉલ્લંઘન અને રીલ બનાવવાની ઘેલછાને કારણે યુવાનોની બેફામ સ્પીડ પર લાલબત્તી ધરી છે.

બ્રેડ લાઇનર બ્રિજ પર કાળનો પંજો

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, પ્રિન્સ પટેલ પોતાની KTM બાઈક લઈને યુનિવર્સિટી રોડ તરફથી આવી રહ્યો હતો. તે બ્રેડ લાઇનર બ્રિજ પરથી નીચે ઊતરી રહ્યો હતો ત્યારે બાઈકની સ્પીડ અત્યંત વધારે હતી. અતિ ઝડપને કારણે તેણે સ્ટીયરિંગ પરનો કાબૂ ગુમાવી દીધો અને બાઈક જોરદાર ધડાકા સાથે ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ હતી.

અકસ્માતની તીવ્રતા એટલી ભયાનક હતી કે પ્રિન્સનું માથું અને ધડ અકસ્માતના કારણે અલગ થઈ ગયાં હતાં અને ઘટનાસ્થળે જ તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. અકસ્માત જોનારા લોકોનાં કાળજાં પણ કંપી ઊઠ્યાં હતાં.

'લેલા' ને પ્રેમ કરનારો યુવાન કાયમ માટે ગયો

પ્રિન્સ પટેલ સોશિયલ મીડિયા પર PKR BLOGGER નામે જાણીતો હતો અને અવારનવાર બાઈક સ્ટંટના વીડિયો અપલોડ કરતો હતો. તે પોતાની નવી KTM બાઈકને પ્રેમથી 'લેલા' કહીને બોલાવતો હતો અને તેની પ્રત્યે દીવાનગી ધરાવતો હતો. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે તેણે પોતાની બાઈક પર 'મોન્સ્ટર' પણ લખાવ્યું હતું અને ભૂતકાળમાં 144 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે બાઈક ચલાવવાની રીલ પણ પોસ્ટ કરી હતી.

સૌથી કરુણ અને ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, મૃત્યુના માત્ર બે દિવસ પહેલાં જ પ્રિન્સે પોતાની 'લેલા' બાઈક સાથે એક રીલ બનાવી હતી, જેમાં તેણે લખ્યું હતું કે "સ્વર્ગમાં જઈને પણ તેને પોતાની બાઈક જેવું કોઈ સુંદર લાગશે નહીં." આજે આ શબ્દો જ ભયાનક હકીકત બની ગયા છે.

હેલ્મેટ ન પહેરવું પડ્યું મોંઘુ, માતાનો એકમાત્ર આધાર છીનવાયો

અકસ્માતની જાણ થતાં જ ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પ્રિન્સે હેલ્મેટ પહેર્યું ન હતું. જો તેણે હેલ્મેટ પહેર્યું હોત, તો કદાચ જીવલેણ ઈજાની તીવ્રતામાં ઘટાડો થઈ શક્યો હોત.

આ ગમખ્વાર ઘટનાથી પ્રિન્સના પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. મૃતક યુવકની માતા આવાસમાં રહીને દૂધ વેચાણ કરી મહામહેનતે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતી હતી. પ્રિન્સ તેનો એકમાત્ર દીકરો હતો. પુત્ર મોટો થઈને પરિવારનો આધાર બનશે, તેવી માતાની આશાઓ ઓવરસ્પીડિંગ અને રીલ બનાવવાની ઘેલછાએ છીનવી લીધી છે.

ટ્રાફિક ડીસીપી પન્ના મોમાયાએ આ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરતાં વાલીઓ અને યુવાનોને અપીલ કરી છે કે, રીલ બનાવવાની ઘેલછામાં ઓવરસ્પીડિંગ કરવું અત્યંત જોખમી છે. તેમણે સુરક્ષાના નિયમોનું સખત પાલન કરવા પર ભાર મૂક્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

