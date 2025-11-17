સુરતની સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર અને મોડલ વિવાદમાં, પતિ અને ભાજપ નેતા પર કર્યા ગંભીર આક્ષેપો
આમ આદમી પાર્ટી (AAP)માં જોડાયાના પાંચ દિવસમાં જ તેમના ભૂતકાળને લગતા વિવાદિત વીડિયો વાયરલ થતાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે.
Published : November 17, 2025 at 7:22 PM IST
સુરત : સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર અને મોડલ, હની પટેલ જે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)માં જોડાયાના પાંચ દિવસમાં જ તેમના ભૂતકાળને લગતા વિવાદિત વીડિયો વાયરલ થતાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. હની પટેલનો બિયરનો ગ્લાસ ભરતો અને ઈ-સિગારેટ પીતો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ, તેમણે સામે આવીને પોતાના પતિ તુષાર ગજેરા અને બગસરા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ પ્રદીપ ભાખર પર સનસનીખેજ આક્ષેપો કર્યા છે.
હની પટેલે વાયરલ વીડિયોનો બચાવ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "હું ખાલી બિયરનો ગ્લાસ ભરું છું, પીતી નથી. આ વીડિયો મારા ભૂતકાળના છે." તેમણે ઈ-સિગારેટ (ઇલેક્ટ્રિક વેપ) અંગે દાવો કર્યો કે તે નિકોટિન ફ્રી અને આલ્કોહોલ ફ્રી હતી, અને તે વીડિયો દુબઈનો છે, જ્યાં વેપ પર પ્રતિબંધ નથી.
હની પટેલે ગંભીર આક્ષેપ કર્યો કે, "આ બધા જ વીડિયો મારા પતિ તુષાર ગજેરાએ વાયરલ કરેલા છે. જ્યારે આ વીડિયો ઉતારાયા ત્યારે મારા પતિ અને તેમના મિત્રો સાથે જ હતા."
ગાંજા કેસમાં ભાજપ કનેક્શનનો આરોપ
સૌથી મોટો વિવાદ તેમના પર થયેલા હાઈબ્રિડ ગાંજા કેસને લઈને છે. હની પટેલે ખુલ્લેઆમ આરોપ મૂક્યો છે કે તેમને આ કેસમાં ફસાવનાર બીજું કોઈ નહીં, પરંતુ બગસરા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ પ્રદીપ ભાખર છે.
પતિ પર સવાલઃ ગાંજો લાવવામાં તે સાથે હતો તો કેસ કેમ ન થયો?
હની પટેલે સવાલ ઉઠાવ્યો કે જ્યારે તેઓ બેંગકોકથી પરત ફરતી વખતે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પકડાયા, ત્યારે તેમના પતિ તુષાર ગજેરા પણ તેમની સાથે હતા. "હું જ્યારે પકડાઈ ત્યારે મારા પતિ પણ મારી સાથે હતા. મારા પંચનામામાં મારી સિગ્નેચર નીચે મારા પતિની પણ સિગ્નેચર છે. તો મને જેલમાં નાખી દીધી, મારી ઉપર કેસ બનાવી દીધો, તો મારા પતિ ઉપર કેમ કોઈ જાતનો કેસ ન બન્યો? ગાંજો લાવવામાં એ મારી સાથે હતા."
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે બેંગકોકની ટ્રીપ અને આખું પ્લાનિંગ ભાખરે કર્યું હતું, અને એરપોર્ટ પર સેટલમેન્ટ કરીને તેમના પતિએ ગાંજાવાળી બેગ તેમના નામે કરાવી દીધી હતી.
રિમાન્ડ વગર જેલમાં નાખ્યા!
હની પટેલે કેસની તપાસની પ્રક્રિયા પર પણ ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે 19 કિલોથી વધુ ગાંજો પકડાવા છતાં તેમના રિમાન્ડ ન લેવાયા, પૂછપરછ ન થઈ, અને સીધા કોર્ટમાંથી સાબરમતી જેલમાં મોકલી દેવાયા. "કોઈ જાતના રિમાન્ડ નહીં, કોઈ જાતની પૂછપરછ નહીં. આ ભાજપનું રાજકારણ છે, ભાજપની સત્તા છે,"
તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે તેઓ 'આપ'માં જોડાતા જ ભાજપના નેતા દ્વારા બદલાની ભાવનાથી તેમનો ભૂતકાળ ખોલવામાં આવી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો...