વરાછામાં ચૂંટણી જંગ જામ્યો, કુમાર કાનાણીએ વિપક્ષના સૂપડા સાફ કરવા કાર્યકર્તાઓને લલકાર્યા

કુમાર કાનાણીએ સરકારી કામગીરીની વાસ્તવિક માહિતી આપી કાર્યકર્તાઓને જવાબદારી સોંપી. વિપક્ષી નેતાઓ પર નૈતિક આક્ષેપો સાથે પોતાની ઈમાનદારી પર ભાર મૂકી રાજીનામું આપવાનો પડકાર ફેંક્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 3:56 PM IST

સુરત: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ વચ્ચે વરાછા વિસ્તારમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે. વરાછાના ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીએ વોર્ડ નંબર 5ના મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.

તેમણે વિપક્ષના મફત મોડલ અને તોડબાજી સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. શિક્ષણના મુદ્દે વાત કરતાં કાનાણીએ જણાવ્યું કે જે લોકો મફત શિક્ષણની વાતો કરીને મત મેળવવા માગે છે તેમને જાણવું જોઈએ કે સુરત પાલિકા વર્ષોથી ધોરણ 12 સુધી મફત શિક્ષણ આપે છે. RTI હેઠળ લાખો બાળકો ખાનગી શાળાઓમાં મફત અભ્યાસ કરે છે અને તેમની ફી સરકાર ભરે છે. દફતર, બૂટ અને પરિવહન પણ મફત છે છતાં વિપક્ષ માત્ર જૂઠાણાં ફેલાવી રહ્યો છે.

"વરાછામાં કોઈ વિરોધ પક્ષની જરૂર નથી, ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પોતે જ પ્રજાનો અવાજ છે અને પ્રજાની પીડા સરકાર સુધી પહોંચાડવા સક્ષમ છે." - કુમાર કાનાણી, ધારાસભ્ય

આરોગ્ય સેવાઓ અંગે તેમણે કહ્યું કે સ્મીમેર અને સિવિલ જેવી સંસ્થાઓમાં મફત સારવાર ઉપલબ્ધ છે. આયુષ્માન કાર્ડ દ્વારા પરિવારના 5 સભ્યોને 50 લાખ સુધીની સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા સરકારે પહેલેથી આપી દીધી છે. આ સત્ય જનતા સુધી પહોંચાડવું એ કાર્યકર્તાઓની પ્રાથમિક જવાબદારી છે.

વિપક્ષી નેતાઓ પર નૈતિક આક્ષેપ કરતાં કાનાણીએ કહ્યું કે જે લોકો અત્યારે સુંદરકાંડ કરીને ધાર્મિક હોવાનો દેખાવ કરે છે તેમણે પાંચ વર્ષ સુધી દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પાસેથી હપ્તા ઉઘરાવ્યા છે. પોલીસ સાથે સેટિંગ અને ગેરકાયદેસર બાંધકામોમાં તોડબાજી કરવી એ તેમનો અસલી ચહેરો છે. આવા ભ્રષ્ટ લોકોને જનતાની સામે ખુલ્લા પાડવા હવે ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ જંગે ચઢવું પડશે.

પોતાની પ્રામાણિકતા પર ભાર મૂકતાં ધારાસભ્યે જાહેર મંચ પરથી પડકાર ફેંક્યો કે વરાછાનો કોઈ પણ સામાન્ય નાગરિક જો કહે કે ધારાસભ્યે કોઈ કામ માટે પૈસા માંગ્યા છે તો હું અત્યારે જ પદ પરથી રાજીનામું આપી દઈશ. તેમણે કાર્યકર્તાઓને સૂચના આપી કે કોઈ અધિકારીને પૈસા આપવાની જરૂર નથી. આપણે ઈમાનદારીના જોરે જનતા પાસે વટથી મત માંગીશું.

