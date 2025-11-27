સુરત: જાગૃત યુવાનો દ્વારા શૂટ કરાયેલા ચોંકાવનારા વીડિયોમાં દારૂ, ડ્રગ્સ અને ગાંજાનું વેચાણ થતું જોવા મળ્યું
આ વીડિયો પુરાવા સાથે જાગૃત નાગરિકોના જૂથે મેયર અને પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે.
Published : November 27, 2025 at 6:45 PM IST
સુરત: ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ સિટી સુરત શહેરના સરથાણા બ્રિજ નીચે ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓનું એક એવું 'નરક' ચાલી રહ્યું છે, જેણે આખા શહેરને હચમચાવી દીધું છે. જાગૃત યુવાનો દ્વારા શૂટ કરાયેલા ચોંકાવનારા વીડિયોમાં દારૂ, જુગાર, ડ્રગ્સ અને ખુલ્લેઆમ ગાંજાનું વેચાણ થતું જોવા મળ્યું છે, જેમાં સૌથી ભયાનક દ્રશ્ય તો માત્ર 10 વર્ષનો એક બાળક ગાંજો વેચતો હોવાનો છે. આ વીડિયો પુરાવા સાથે જાગૃત નાગરિકોના જૂથે મેયર અને પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે.
ભાજપ ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીએ આ 'ભયંકર ન્યૂસન્સ' પર સત્તાવાળાઓનો લેખિત જવાબ માગતા કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
યુવા કાર્યકર્તા વિશાલ વસોયા અને તેમના સાથીઓએ શૂટ કરેલા વીડિયોમાં પુરવાર થાય છે કે બ્રિજ નીચે ધોળા દિવસે જુગાર, દારૂ અને ગાંજાનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ થાય છે. વીડિયોમાં એક નાસતો 10 વર્ષનો છોકરો ગાંજો વેચતો જોવા મળતા, શહેરના બાળકો અને યુવા પેઢીના ભવિષ્ય પર ગંભીર સંકટ ઊભું થયું છે.
ધારાસભ્ય કાનાણીની આક્રમક માંગ:
ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીએ આ સમસ્યાને 'અતિભયંકર' ગણાવીને મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને પોલીસ કમિશનરને આકરો પત્ર લખ્યો છે. કાનાણીએ પત્રમાં સ્પષ્ટ માગણી કરી છે કે, આ વર્ષો જૂના 'ન્યૂસન્સ'નો ઉકેલ લાવવા માટે કેટલા દિવસમાં કડક કાર્યવાહી કરશો, તેનો લેખિતમાં જવાબ આપવામાં આવે.
જાગૃત નાગરિકોનું અભિયાન અને માગણીઓ:
યુવા જાગૃત નાગરિકોના જૂથે મેયર દક્ષેશ માવાણી અને પોલીસ કમિશનર અનુપમ સિંહ ગેહલોતને રૂબરૂ મળીને તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માગ કરી છે. પોદાર આર્કેડથી નવજીવન સુધી બ્રિજ નીચે ચાલતાં દારૂ, ગાંજા અને જુગાર તાત્કાલિક બંધ થવા જોઈએ.ગેરકાયદે દબાણો અને પાર્કિંગ હટાવવામાં આવે. વેસુની જેમ આ બ્રિજનું પણ બ્યુટિફિકેશન કરવામાં આવે જેથી અસામાજિક તત્વોનો જમાવડો ન થાય.
સામાજિક સમર્થન:
યુવાનોની આ સકારાત્મક ઝુંબેશને વરાછા વિસ્તારની 10થી વધુ સામાજિક સંસ્થાઓએ સત્તાવાર લેટરપેડ સાથે સમર્થન જાહેર કર્યું છે, જે પ્રશાસન પરનું દબાણ વધારી રહ્યું છે.
