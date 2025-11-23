ETV Bharat / state

સુરત સેશન્સ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો, POCSOમાં ફસાયેલા યુવકને નિર્દોષ કર્યો જાહેર

સગીરા સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડતાં POCSOમાં ફસાયેલા રિક્ષાચાલક યુવકને તમામ આરોપોમાંથી સુરત સેશન્સ કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે.

POCSOમાં ફસાયેલા યુવકને નિર્દોષ કર્યો જાહેર
POCSOમાં ફસાયેલા યુવકને નિર્દોષ કર્યો જાહેર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 10:36 AM IST

1 Min Read
સુરત: સુરત સેશન્સ કોર્ટે પોકસો (POCSO) એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા એક કેસમાં અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને દાખલારૂપ ચુકાદો આપ્યો છે, જેમાં એક નિર્દોષ યુવકને તમામ આક્ષેપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે પોતાના અવલોકનમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, રજૂ થયેલા પુરાવા આરોપીને દોષિત ઠેરવવા માટે સક્ષમ નથી, અને ફરિયાદીના આક્ષેપોમાં તથ્યનો અભાવ તથા ગંભીર વિસંગતતાઓ જણાઈ છે.

સગાઈ તોડવાનું પરિણામ: POCSOનો કેસ

આ ઘટના વર્ષ 2022ની છે. આરોપી યુવક રિક્ષા ચલાવીને ગુજરાન ચલાવે છે. તેની સગીર યુવતી સાથે સગાઈ થઈ હતી. જોકે, યુવકને જ્યારે જાણ થઈ કે તેની મંગેતર હજુ સગીર છે, ત્યારે તેણે કાયદાકીય ગૂંચવણો ટાળવા માટે લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી હતી. યુવકના આ નિર્ણય બાદ જ તેના પર POCSO હેઠળ ગંભીર કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

POCSOમાં ફસાયેલા રિક્ષાચાલક યુવકને તમામ આરોપોમાંથી સુરત સેશન્સ કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

બચાવ પક્ષની દલીલ કેસમાં મુખ્ય વળાંક

આરોપી યુવકનો બચાવ સિનિયર એડવોકેટ એમ. એમ. ગાજીયા અને એડવોકેટ પ્રણય રાજપૂત દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. બચાવ પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ ધારદાર દલીલો રજૂ કરી કે મેડિકલ પુરાવાનો અભાવ, સાક્ષીઓના નિવેદનોમાં વિરોધાભાસ અને પુરાવાઓની નબળાઈ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. વકીલોએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "આ આખો કેસ બનાવટી અને કાનૂની દુરુપયોગનો પ્રયાસ હતો." કોર્ટે બચાવ પક્ષની દલીલોને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લીધી. કોર્ટે સ્પષ્ટ અવલોકન કર્યું કે POCSO જેવા ગંભીર કાયદામાં શંકાના આધારે કોઈને દોષિત ઠેરવી શકાય નહીં અને પુરાવાની મજબૂતી ફરજિયાત છે.

સુરત સેશન્સ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો
સુરત સેશન્સ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો (Etv Bharat Gujarat)

નિર્દોષ વ્યક્તિને ફસાવવા કાયદાનો દુરુપયોગ

ચુકાદા બાદ એડવોકેટ પ્રણય રાજપૂતે મીડિયાને જણાવ્યું કે, "એક નિર્દોષ વ્યક્તિને ખોટા કેસમાં ફસાવવા માટે કાયદાનો ગંભીર દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ન્યાયાલયે નિષ્ઠાપૂર્વક સત્યને આગળ લાવી ન્યાય આપ્યો છે."

આ ચુકાદાનું યુવકના પરિવારજનો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓએ ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું છે. કાનૂની વર્તુળોમાં પણ આ નિર્ણયને, અંગત અદાવત કે અન્ય હેતુઓ માટે POCSO કાયદાનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા માટેનો એક મહત્વપૂર્ણ દાખલો ગણાવવામાં આવી રહ્યો છે.

