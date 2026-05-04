સુરત SBI લૂંટ કેસ: ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા, યુપીના અયોધ્યા અને ગોંડાથી બે શાર્પ લૂંટારુઓ ઝડપાયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 4:50 PM IST

સુરત: શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં આવેલી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) માં થયેલી રૂપિયા 50 લાખની સનસનીખેજ લૂંટના ગુનાનો ભેદ ઉકેલવામાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (DCB) ને મોટી સફળતા મળી છે. લૂંટ ચલાવી નાસી છૂટેલી ગેંગના બે મુખ્ય સાગરીતોને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યા અને ગોંડા જિલ્લામાંથી દબોચી લીધા છે.

ઝડપાયેલા આરોપીઓની ઓળખ શુભમ કુમાર અજીત ઠાકુર વિકાસ સિંઘ અરુણ કુમાર સિંઘ તરીકે થઈ છે.

ધોળા દિવસે થયેલી આ લૂંટ બાદ સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે પોલીસને ચોક્કસ કડી મળી હતી કે આરોપીઓ ઉત્તર પ્રદેશ તરફ ભાગ્યા છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે યુપીમાં ધામા નાખી સ્થાનિક પોલીસની મદદથી કલાકો સુધી વોચ ગોઠવી આ બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. બંનેને ગોંડા કોર્ટમાં રજૂ કરી ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવવામાં આવશે, ત્યારબાદ તેમને સુરત લાવવામાં આવશે. પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે આ લૂંટ કોઈ આકસ્મિક ઘટના નહોતી પરંતુ મહિનાઓ અગાઉ રચાયેલું એક સુવ્યવસ્થિત ષડયંત્ર હતું.

મહિનાઓથી કર્યું હતું પ્લાનિંગ

આરોપીઓએ લૂંટ દરમિયાન 'ધીરજ કુમાર' નામના બોગસ આઈડી કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ જ ફેક આઈડીના આધારે તેલંગાણા રાજ્યમાંથી એક સેકન્ડ હેન્ડ બાઈક ખરીદવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ લૂંટમાં કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીઓ લૂંટના એક મહિના અગાઉ જ સુરત આવી ગયા હતા. શરૂઆતમાં તેઓ રાંદેર વિસ્તારમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા. જોકે, પોલીસ પકડથી બચવા અને પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે લૂંટના બરાબર એક મહિના પહેલા જ તેમણે એ મકાન ખાલી કરી દીધું હતું.

આરોપીઓ ભલે ચાલાક હતા, પણ સુરત પોલીસની ત્રીજી આંખ એટલે કે સીસીટીવીથી બચી શક્યા નહીં. 16મી એપ્રિલના રોજ આરોપીઓ એરપોર્ટ રોડ પરથી પસાર થયા ત્યારે ANPR (ઓટોમેટિક નંબર પ્લેટ રેકગ્નિશન) કેમેરામાં તેમની બાઈક અને હિલચાલ કેદ થઈ ગઈ હતી. આ ઉપરાંત લૂંટના દિવસે બેંક અને આસપાસના સીસીટીવીમાં દેખાયેલા ચહેરાઓ અને એરપોર્ટ રોડના ફૂટેજ મેચ થતા પોલીસને તપાસની દિશા મળી હતી.

સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓને સુરત લાવ્યા બાદ તેમની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવશે. આ લૂંટમાં અન્ય કેટલા શખ્સો સામેલ છે, લૂંટના રૂ. 50 લાખ ક્યાં છુપાવ્યા છે અને ભૂતકાળમાં તેમણે અન્ય કોઈ ગુના આચર્યા છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ તેજ કરવામાં આવશે.

