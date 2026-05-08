સુરત SBI લૂંટ કેસ: હથિયાર રિકવરી દરમિયાન આરોપી શુભમનું પોલીસ પર ફાયરિંગ!
પોલીસે સ્વ-બચાવમાં સામે ફાયરિંગ કરી આરોપીના બંને પગમાં ગોળી મારી
Published : May 8, 2026 at 10:23 PM IST
સુરત: વરાછા વિસ્તારમાં આવેલી SBI બેંકમાં થયેલી 50 લાખની સનસનાટીભરી લૂંટના કેસમાં આજે એક મોટો નાટ્યાત્મક વળાંક આવ્યો છે. તપાસ માટે ગયેલી ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ પર આરોપીએ હુમલો કરતા પોલીસે વળતો જવાબ આપવો પડ્યો હતો.
સુરતના વરાછાની SBI બેંકમાં 27 એપ્રિલના રોજ થયેલી 50 લાખની લૂંટના ગુનામાં રિમાન્ડ પર રહેલા આરોપી શુભમ અને વિકાસને લઈને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ હથિયાર રિકવરી માટે કન્યાસી ગામે પહોંચી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપી શુભમે કબૂલાત કરી હતી કે, તેણે લૂંટમાં વપરાયેલી પિસ્તોલ ખાડી નજીક ખેતરમાં છુપાવી છે. જોકે, રિકવરીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી ત્યારે તકનો લાભ ઉઠાવી આરોપી શુભમે પોલીસની પિસ્તોલ છીનવી લીધી હતી અને વરાછા PI એ.આર. વાળા પર સીધું ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું.
પોલીસ ટીમ પર થયેલા આ અચાનક હુમલા બાદ ACP કિરણ મોદીએ તાત્કાલિક મોરચો સંભાળ્યો હતો. તેમણે સ્વ-બચાવમાં વળતું ફાયરિંગ કર્યું, જેમાં આરોપી શુભમના બંને પગમાં ગોળી વાગી હતી. ઘાયલ આરોપી ઘટનાસ્થળે જ ઢળી પડ્યો હતો. બાદમાં તેને પોલીસ પ્રોટેક્શન હેઠળ સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. આ લૂંટ કેસના તાર બિહારની જેલ સુધી જોડાયેલા છે.
આ અંગે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ડીસીપી ભાવેશ રોજીયાએ જણાવ્યું કે, આરોપીએ લૂંટમાં વપરાયેલું હથિયાર સુરત ગ્રામ્યના કન્યાસી ગામના ખેતરોમાં છુપાવ્યું હોવાની કબૂલાત કરી હતી. જ્યારે પોલીસ તેને હથિયાર રિકવર કરવા માટે ઘટના સ્થળે લઈ ગઈ, ત્યારે તેણે છુપાવેલી જગ્યાએથી અચાનક લોડેડ ઓટોમેટિક પિસ્તોલ કાઢી પોલીસ કર્મચારીઓ પર એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી દીધું હતું.
બિહાર સુધી જોડાયેલા છે લૂંટના તાર
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પટનાની બેઉંર જેલમાં બંધ કુખ્યાત ગુનેગાર કુંદન કુમાર ઉર્ફે કુંદન ભગતે આ સમગ્ર લૂંટનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું. કુંદન ભગત અગાઉ દેહરાદૂનમાં થયેલી 12 કરોડની જ્વેલરી લૂંટમાં પણ સંડોવાયેલો છે. જેલમાં હોવા છતાં એક ખાસ એપ દ્વારા તે બહાર પોતાની ગેંગને સૂચનાઓ આપતો હતો.
હાલમાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વિસ્તારમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે. ACP કિરણ મોદીની સતર્કતાને કારણે પોલીસ ટીમનો જીવ બચ્યો છે અને મુખ્ય આરોપી ફરી એકવાર કસ્ટડીમાં છે. આ મામલે પોલીસ હવે વધુ ઉંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે કે લૂંટના અન્ય તાર ક્યાં ક્યાં જોડાયેલા છે.
