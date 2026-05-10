સુરત SBI લૂંટ કાંડમાં નવો ખુલાસો: બિહારની જેલમાંથી લૂંટનો પ્લાન ઘડાયો, આરોપી ફ્લાઈટમાં સુરત આવ્યો હતો
Published : May 10, 2026 at 9:10 PM IST
સુરત : વરાછાની SBI બેંકમાં થયેલી રૂ. 50 લાખની સનસનીખેજ લૂંટના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલ આરોપી શુભમ ઠાકુરને હથિયાર રિકવરી માટે કન્યાસી ગામે લઈ જતી વખતે તેણે પોલીસ પર જ હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વળતા જવાબમાં ક્રાઈમ બ્રાંચના ACP કિરણ મોદીએ કરેલા ગોળીબારમાં શુભમના બંને પગ આરપાર વીંધાઈ ગયા હતા. હાલમાં તે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં પોલીસ જાપ્તા હેઠળ સારવાર લઈ રહ્યો છે.
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે કે, આ લૂંટનું સમગ્ર નેટવર્ક બિહારની જેલમાંથી ઓપરેટ થતું હતું. જેલમાં બેઠેલા કુંદન ભગતે લૂંટને અંજામ આપવા માટે પ્લાનિંગ કર્યું હતું. જેમાં અન્ય 6 લૂંટારૂઓ હથિયારો સાથે બિહારથી ટ્રેન મારફતે સુરત આવ્યા હતા, પરંતુ મુખ્ય આરોપી શુભમ ઠાકુર લૂંટના 10 દિવસ પહેલા જ દિલ્હીથી સ્પેશિયલ ફ્લાઈટમાં સુરત આવ્યો હતો. લૂંટારૂઓની આ હાઈપ્રોફાઈલ મુવમેન્ટ પોલીસ માટે તપાસનો મહત્વનો મુદ્દો બની છે.
કન્યાસી ગામમાં ઘટનાસ્થળે શું બન્યું?
શુક્રવારે બપોરે ક્રાઈમ બ્રાંચ અને વરાછા પોલીસની ટીમ આરોપી શુભમ ઠાકુર અને વિકાસ સિંહને લઈને કીમ નજીક કન્યાસી ગામે હથિયાર રિકવર કરવા પહોંચી હતી. ખેતર પાસે પથ્થર નીચે સંતાડેલી લોડેડ પિસ્તોલ કાઢી શુભમે અચાનક વરાછા PI એ.આર. વાળા પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. પોલીસ પર થયેલા આકસ્મિક હુમલાને પગલે ACP કિરણ મોદીએ સ્વબચાવમાં ત્વરિત રિવોલ્વરથી એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. એસીપીની ગોળી શુભમના ડાબા પગમાંથી પસાર થઈ જમણા પગની બહાર નીકળી ગઈ હતી. તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડાયો હતો.
"આરોપીએ કબૂલાત મુજબ હથિયાર બતાવવા જતી વખતે પિસ્તોલથી પોલીસ પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. સ્વબચાવમાં પોલીસે ગોળીબાર કરવો પડ્યો હતો. આ કેસના અન્ય આરોપીઓને પકડવા તપાસ તેજ કરી છે." - ભાવેશ રોજીયા, ડીસીપી, સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
પોલીસે કરી કાર્યવાહી
કીમ પોલીસ સ્ટેશનમાં શુભમ વિરુદ્ધ હત્યાનો પ્રયાસ અને ફરજમાં રુકાવટનો ગુનો નોંધાયો છે. માંગરોળ DYSP બી.કે. વનાર અને FSLની ટીમે ઘટનાસ્થળેથી બ્લડ સેમ્પલ અને માટીના નમૂના લઈ પુરાવા એકત્ર કર્યા છે. સિવિલના સર્જરી વોર્ડમાં હાલ પોલીસનો કડક પહેરો છે. સોનોગ્રાફી અને એક્સ-રે રિપોર્ટ બાદ બે દિવસમાં તેને રજા અપાય તેવી શક્યતા છે. પોલીસે અયોધ્યાથી શુભમ અને તેને નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં મદદ કરનાર વિકાસસિંહની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે બિહાર અને યુપીમાં અન્ય 6 લૂંટારૂઓને પકડવા ટીમો રવાના કરવામાં આવી છે.
