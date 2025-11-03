સુરત: ઓલપાડના સાયણ ગામે SBI ATMમાંથી ચોરી કરનાર ઝડપાયો, ચાર વોન્ટેડ જાહેર કર્યા
કેટલાક અજાણ્યા ઈસમોએ ATMમાં પ્રવેશ કરી, ATM મશીનના આગળના ભાગને ગેસ કટર વડે કાપીને 15.73 લાખ રૂપિયાની રોકડાની ચોરી આચરી હતી.
Published : November 3, 2025 at 7:10 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સાયણ ગામે આવેલી SBI બેંકના ATMમાં ગત તારીખ 29.10.2025ના રોજ વહેલી સવારે ચાર વાગ્યાના ટકોરે કેટલાક અજાણ્યા ઈસમોએ ATMમાં પ્રવેશ કરી, ATM મશીનના આગળના ભાગને ગેસ કટર વડે કાપીને 15.73 લાખ રૂપિયાની રોકડાની ચોરી આચરી હતી અને CCTV કેમેરા પર બ્લેક સ્પ્રે મારીને નાસી છૂટ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાંની સાથે જ ઓલપાડ પોલીસની સાથે સુરત જિલ્લા LCB અને SOGની ટીમો સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને તસ્કરોના કોલર સુધી પહોંચવા તજવીજ હાથ ધરી હતી.
તપાસમાં જોડાયેલી પોલીસ ટીમોએ સુરત અને ભરૂચ જિલ્લાના ત્રણસો કરતાં વધુ CCTV ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. ATM નજીકના CCTV કેમેરામાં એક શંકાસ્પદ SUV કાર દેખાઈ આવી હતી. ત્યારે આ કારમાં તરુણબાબુ વૈષ્ણવ નામના ઈસમ હોવાની ઓળખ થતાં પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ તરુણ વૈષ્ણવને તેના ઘરેથી જ ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસની કડક પૂછતાછમાં તરુણ વૈષ્ણવ પોપટની જેમ બોલવા લાગ્યો હતો.
તરુણે પોલીસ સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે, આજથી છ વર્ષ પહેલાં હરિયાણા ખાતે રહેતા શેરખાન નામના ઈસમની ઓળખાણ થઈ હતી અને શેરખાન મારફતે તસ્લીમ નામના વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. તસ્લીમે એક મહિના પહેલાં ATMમાં ચોરી કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો અને તરુણને LPG સિલિન્ડર તેમજ ઓક્સિજન બોટલની વ્યવસ્થા કરવા જણાવ્યું હતું, જેથી તરુણે ઉપરોક્ત વ્યવસ્થા કરી હતી. બાદમાં ઓલપાડના સાયણમાં SBI બેંકના ATMની રેકી કરી હતી અને ATM બહાર કોઈ વોચમેન નજરે ન પડતાં ગેંગ ત્રાટકી હતી. ઠંડા કલેજે ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપી 15.73 લાખ રૂપિયા ઉઠાવીને ભાગ બાટાઈ કરી જુદા પડી ગયા હતા.
હાલ પોલીસે તરુણની ધરપકડ કરી છે અને આખા ચોરીના પ્લાનના માસ્ટરમાઇન્ડ તસ્લીમ તથા અન્ય ત્રણ ઈસમોને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે. આમ, પોલીસની રાત-દિવસની મહેનતને કારણે ગુનાનો ભેદ ઉકેલાઈ ગયો છે, પરંતુ લાખો રૂપિયાની રકમ રામ ભરોસે મૂકી દેતા બેંક સંચાલકો પોતાની જવાબદારી સમજી ATM બહાર વોચમેન રાખે તે પણ ખૂબ જરૂરી બન્યું છે, જેથી તસ્કરોને મોકળું મેદાન ન મળે.
