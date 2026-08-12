સુરત સતીશ મરાઠા હત્યાકાંડ: લાજપોર જેલમાંથી કાવતરું રચનાર મુખ્ય સૂત્રધાર રાહુલ મંડલના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
સુરતમાં લાંબા સમયથી સતીશ મરાઠા અને રાહુલ મંડલની ગેંગ વચ્ચે પ્રભુત્વ જમાવવાને લઈને અદાવત ચાલી રહી હતી.
Published : August 12, 2026 at 5:38 PM IST
સુરત: સુરત શહેર ફરી એકવાર લોહિયાળ ગેંગવોરથી હચમચી ઊઠ્યું છે. ગત 5 ઓગસ્ટે બનેલા સતીશ મરાઠા હત્યા કેસમાં સુરત પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. ગુજસીટોક જેવા ગંભીર ગુનામાં લાજપોર જેલમાં બંધ અને આ હત્યાકાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર રાહુલ મંડલનો પોલીસે જેલમાંથી કબ્જો મેળવી લીધો છે. કોર્ટમાં રજૂ કરતાં તેને 5 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર સોંપવામાં આવ્યો છે. જેલની ચાર દીવાલો વચ્ચે બેસીને આ ખૂની ખેલ કેવી રીતે ખેલાયો અને પોલીસે કયા મોટા ખુલાસા કર્યા છે, તે અંગે તપાસ ચાલુ છે.
સુરતમાં લાંબા સમયથી સતીશ મરાઠા અને રાહુલ મંડલની ગેંગ વચ્ચે પ્રભુત્વ જમાવવાને લઈને અદાવત ચાલી રહી હતી. ગુજસીટોકના ગુનામાં લાજપોર જેલમાં બંધ રાહુલ મંડલને સતત એવો ડર સતાવતો હતો કે જો તે બહાર આવશે તો સતીશ મરાઠા તેના પર જીવલેણ હુમલો કરશે. આ જ ડર અને અહંકારના કારણે રાહુલે જેલમાંથી જ સતીશ મરાઠાને હંમેશા માટે ખતમ કરી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
ભેસ્તાન પોલીસની તપાસમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે હત્યાને અંજામ આપતા પહેલાં આરોપીઓએ ખૂબ જ ચાલાકીપૂર્વક ઘટનાના 7 દિવસ અગાઉ જ સતીશ મરાઠાની કારની ડ્રાઇવિંગ સીટ પાસે ગુપ્ત રીતે જીપીએસ (GPS) ટ્રેકર ફીટ કરી દીધું હતું. આ ટ્રેકર ક્યાંથી ખરીદવામાં આવ્યું, કોણે તેને કારમાં ગોઠવ્યું અને સતીશનું લાઈવ લોકેશન જેલમાં બેઠેલા રાહુલ કે શૂટરો સુધી કોણ પહોંચાડતું હતું? આ તમામ બાબતોની કડીઓ જોડવા માટે પોલીસ હાલ રાહુલ મંડલની સઘન પૂછપરછ કરી રહી છે.
આ પ્રકરણમાં અગાઉ 4 સગીરો સહિત કુલ 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી ચૂકી છે, જેમાં કેતન ઉર્ફે સુન્ની સીરસાઠ, રાહુલ ઉર્ફે બટકો, કરણ ઉર્ફે પૂદુલ હીરામળી દુબે, અજીત ઉર્ફે જસ્ટિન ગોસ્વામી અને આકાશ બટકાનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય સૂત્રધાર રાહુલ મંડલનો 11 ઓગસ્ટે કબ્જો મેળવીને કોર્ટમાં રજૂ કરાતાં અદાલતે તેના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
માત્ર 28 વર્ષની નાની વયે 15 જેટલા ગંભીર ગુનાઓ આચરી ચૂકેલો રાહુલ મંડલ સોશિયલ મીડિયા પર ‘ખલનાયક’ની રીલ્સ બનાવીને પોતાની ગેંગ અને ભાઈગીરીનો રોફ જમાવવાનો શોખીન છે. વાસ્તવિક જીવનમાં પણ તે સગીર વયના કિશોરો અને શાર્પ શૂટરોને પોતાની સાથે રાખીને અપરાધનું નેટવર્ક ચલાવતો હતો.
બીજી બાજુ, સતીશ મરાઠાની હત્યા બાદ સુરતમાં બંને જૂથો વચ્ચે ભીષણ ગેંગવોર ફાટી નીકળવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. સંભવિત ખતરા અને સુરક્ષાના કારણોસર પોલીસે રાહુલ મંડલને સામાન્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખવાને બદલે કોઈ અજ્ઞાત અને સુરક્ષિત ગુપ્ત સ્થળે રાખીને પૂછપરછ શરૂ કરી છે. સુરત પોલીસ આ કેસના મૂળ સુધી પહોંચવા અને સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા માટે કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે.