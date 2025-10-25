ETV Bharat / state

દિવાળી વેકેશનમાં સુરતનો સરથાણા નેચર પાર્ક ધમધમ્યો: 8 દિવસમાં ₹23 લાખની રેકોર્ડ આવક

16 ઓક્ટોબરથી 23 ઓક્ટોબર સુધીમાં 81,119 જેટલા મુલાકાતીઓ નોંધાયા હતા.

દિવાળી વેકેશનમાં સુરતનો સરથાણા નેચર પાર્ક ધમધમ્યો: 8 દિવસમાં ₹23 લાખની રેકોર્ડ આવક
દિવાળી વેકેશનમાં સુરતનો સરથાણા નેચર પાર્ક ધમધમ્યો: 8 દિવસમાં ₹23 લાખની રેકોર્ડ આવક (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 1:00 PM IST

સુરત: દિવાળી વેકેશનની રોનક વચ્ચે સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC) સંચાલિત સરથાણા નેચર પાર્ક પર્યટકોથી ઉભરાઈ ગયું છે. દિવાળીની રજાઓ શરૂ થતાં જ આ પાર્ક ફરી એકવાર સુરતીઓ અને બહારના પ્રવાસીઓ માટે મનપસંદ સ્થળ બની ગયું છે, જેના પગલે રેકોર્ડબ્રેક મુલાકાતીઓ અને આવક નોંધાઈ છે.

આઠ દિવસમાં 80 હજારથી વધુ મુલાકાતી

નેચર પાર્કમાંથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, માત્ર છેલ્લા 8 દિવસો (16 ઓક્ટોબરથી 23 ઓક્ટોબર સુધી) માં જ 81,119 જેટલા મુલાકાતીઓ નોંધાયા હતા. મુલાકાતીઓની આ જબરજસ્ત ભીડના કારણે મહાનગરપાલિકાની તિજોરી પણ છલકાઈ છે. પાર્કની ગાઇડ હીનાબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ આઠ દિવસમાં પાલિકાને ₹23 લાખથી વધુની માતબર આવક થઈ છે.

દિવાળી વેકેશનમાં સુરતનો સરથાણા નેચર પાર્ક ધમધમ્યો: 8 દિવસમાં ₹23 લાખની રેકોર્ડ આવક (ETV Bharat Gujarat)

વેકેશનનો ધસારો હજુ યથાવત રહેવાની સંભાવના

અધિકારીઓના મતે, હજુ દિવાળી વેકેશન પૂરું થતાં સુધી મુલાકાતીઓનો ધસારો અને ભીડ જળવાઈ રહેવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને રવિવાર અને જાહેર રજાના દિવસોમાં પાર્કમાં વધુ ભીડ જોવા મળી શકે છે. સુરત શહેરમાં ફરવા લાયક સ્થળોની ઓછી સંખ્યા હોવાથી, સરથાણા નેચર પાર્ક એક દિવસની નાનકડી ટૂર તરીકે સૌથી વધુ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે.

વધતી ભીડને લઈ નવી 4 ટિકિટ વિન્ડો શરૂ

મુલાકાતીઓની વિક્રમી સંખ્યા અને લાંબી કતારોને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં દિવાળી વેકેશનને લઈને ઊભી થયેલી ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે પાર્કમાં નવી ચાર ટિકિટ વિન્ડો શરૂ કરવામાં આવી છે.

SMC દ્વારા વધતી ભીડને અનુલક્ષીને સુરક્ષા, સ્વચ્છતા અને સુવિધાઓમાં પણ જરૂરી સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે, જેને પગલે દર વર્ષે દિવાળી વેકેશનના દિવસોમાં રેકોર્ડબ્રેક ભીડ અને આવક નોંધાઈ રહી છે. પાર્કના શરૂઆતના આંકડા જોતાં, આ વર્ષે પણ વેકેશન પૂર્ણ થતાં સુધીમાં માતબર આવક મળવાનો અંદાજ સેવાઈ રહ્યો છે.

