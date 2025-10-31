સુરત: હોટલમાં ચાલતું હાઈ પ્રોફાઈલ કુટણખાનું ઝડપાયું, વિદેશી યુવતીઓ સાથે હોટલ સંચાલકની અટકાયત
પોલીસે થાઈલેન્ડની 2, યુગાન્ડાની 1અને મુંબઈની 1 યુવતીઓ સાથે રંગરેલિયા મનાવવા આવેલા 2 ગ્રાહકોને પકડી પાડ્યા હતા.
Published : October 31, 2025 at 2:56 PM IST
સુરત : સરથાણામાં બાપા સીતારામ ચોક પાસે હોટલ ભાડે રાખી ચાલતા હાઈ પ્રોફાઈલ સેક્સરેકેટનો ક્રાઈમ બ્રાંચના IUCAW યુનિટે પર્દાફાશ કર્યો હતો. પોલીસે થાઈલેન્ડની 2, યુગાન્ડાની 1 અને મુંબઈની 1 યુવતી સાથે રંગરેલિયા મનાવવા આવેલા 2 ગ્રાહકો પકડી પાડ્યા હતા. સાથો સાથ સપ્લાયર કમ દલાલ અને મેનેજરની પણ ધરપકડ કરાઈ હતી.
દેહવિક્રયમાં નામચીન સેન્ડી પટેલ મુખ્ય સંચાલક વોન્ટેડ જાહેર કરાયો
મળતી વિગતો પ્રમાણે ક્રાઈમ બ્રાંચના IUCAWના SP મીની જોસેફને બાતમી મળી હતી કે, સરથાણા ખાતે બાપા સીતારામ ચોક નજીક વ્હાઈટ હાઉસ (હોટલ હોમ ટાઉન)માં વિદેશી ગર્લ્સ રાખી હાઈફાઈ સેક્સરેકેટ ચાલી રહ્યું છે. જે માહિતીના આધારે SP જોસેફ, PI મહંત સહિતની ટીમે ગુરૂવારે સાંજે હોટલમાં દરોડા પાડ્યા હતા. હોટલમાંથી થાઈલેન્ડની 2, યુગાન્ડાની 1 અને મુંબઈની 1 યુવતીઓમળી આવી હતી.
હોટલમાં મજા કરવા આવેલા 2 ગ્રાહકો સેલ્સમેન રાજ અશ્વિન ગાજીપરા (ઉ.વ.21, રહે-કામરેજ) અને શાકભાજી વિક્રેતા શનિ લક્ષ્મણ ભોઈ રંગેહાથ પકડાઈ ગયા હતા. સાથોસાથ હોટલમાં લલનાઓ સપ્લાય કરતો લાલો ઉર્ફે ચિરાગ કિયાણી (ઉ.વ.35, રહે- મગદલ્લા)અને મેનેજર વિવેક કનુ પટેલ (ઉ.વ.22, રહે- હોટલ હોમ ટાઉન-મુળ સુવરકુંડલા, અમરેલી) પણ પોલીસની ઝપટે ચઢી ગયા હતા.
આ મામલે સરથાણા પોલીસમાં વિધિવત્ ગુનો નોંધાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઇ હતી. પોલીસે હોટલના તમામ રૂમોમાં પણ સર્ચ કરી રોકડા રૂપિયા 50,9005 મોબાઈલ, સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
હોટલ સંચાલક સેન્ડી પટેલ દેહવેપારનો જૂનો ખેલાડી
દેહવેપારમાં કુખ્યાત સંદિપ ઉર્ફે સેન્ડી હોટલમાં આ ગોરખધંધા ચલાવતો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. પહેલાં ઘર કે ફલેટ ભાડે રાખી ફૂટણખાનું ચલાવવામાં બદનામ સેન્ડી પટેલ હવે એક સ્ટેપ આગળ વધી અહીં હોટલ ભાડે રાખી હાઇ પ્રોફાઇલ સેક્સરેકેટ ચલાવતો હતો. ઘણાં સમયથી હોટલની આડમાં આ બદી ચાલતી હતી. કાયમી કસ્ટરો કે રેફરન્સથી આવતા કસ્ટમરોને જ હોટલમાં એન્ટ્રી અપાતી હતી. ડાયરેક્ટ આવતા નવા નિશાળિયા ગ્રાહકોને હોટલમાં મનાઇ હતી. સંચાલક સેન્ડી પટેલને વોન્ટેડ જાહેર કરાયો હતો.
