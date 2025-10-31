ETV Bharat / state

સુરત: હોટલમાં ચાલતું હાઈ પ્રોફાઈલ કુટણખાનું ઝડપાયું, વિદેશી યુવતીઓ સાથે હોટલ સંચાલકની અટકાયત

પોલીસે થાઈલેન્ડની 2, યુગાન્ડાની 1અને મુંબઈની 1 યુવતીઓ સાથે રંગરેલિયા મનાવવા આવેલા 2 ગ્રાહકોને પકડી પાડ્યા હતા.

સરથાણાની હોટલમાં વિદેશી લલનાઓ રાખી ચાલતું હાઈફાઈ કુટણખાનું પકડાયું
સરથાણાની હોટલમાં વિદેશી લલનાઓ રાખી ચાલતું હાઈફાઈ કુટણખાનું પકડાયું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 2:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : સરથાણામાં બાપા સીતારામ ચોક પાસે હોટલ ભાડે રાખી ચાલતા હાઈ પ્રોફાઈલ સેક્સરેકેટનો ક્રાઈમ બ્રાંચના IUCAW યુનિટે પર્દાફાશ કર્યો હતો. પોલીસે થાઈલેન્ડની 2, યુગાન્ડાની 1 અને મુંબઈની 1 યુવતી સાથે રંગરેલિયા મનાવવા આવેલા 2 ગ્રાહકો પકડી પાડ્યા હતા. સાથો સાથ સપ્લાયર કમ દલાલ અને મેનેજરની પણ ધરપકડ કરાઈ હતી.

દેહવિક્રયમાં નામચીન સેન્ડી પટેલ મુખ્ય સંચાલક વોન્ટેડ જાહેર કરાયો

મળતી વિગતો પ્રમાણે ક્રાઈમ બ્રાંચના IUCAWના SP મીની જોસેફને બાતમી મળી હતી કે, સરથાણા ખાતે બાપા સીતારામ ચોક નજીક વ્હાઈટ હાઉસ (હોટલ હોમ ટાઉન)માં વિદેશી ગર્લ્સ રાખી હાઈફાઈ સેક્સરેકેટ ચાલી રહ્યું છે. જે માહિતીના આધારે SP જોસેફ, PI મહંત સહિતની ટીમે ગુરૂવારે સાંજે હોટલમાં દરોડા પાડ્યા હતા. હોટલમાંથી થાઈલેન્ડની 2, યુગાન્ડાની 1 અને મુંબઈની 1 યુવતીઓમળી આવી હતી.

સુરતના સરથાણામાંથી કુટણખાનું પકડાયું (ETV Bharat Gujarat)

હોટલમાં મજા કરવા આવેલા 2 ગ્રાહકો સેલ્સમેન રાજ અશ્વિન ગાજીપરા (ઉ.વ.21, રહે-કામરેજ) અને શાકભાજી વિક્રેતા શનિ લક્ષ્મણ ભોઈ રંગેહાથ પકડાઈ ગયા હતા. સાથોસાથ હોટલમાં લલનાઓ સપ્લાય કરતો લાલો ઉર્ફે ચિરાગ કિયાણી (ઉ.વ.35, રહે- મગદલ્લા)અને મેનેજર વિવેક કનુ પટેલ (ઉ.વ.22, રહે- હોટલ હોમ ટાઉન-મુળ સુવરકુંડલા, અમરેલી) પણ પોલીસની ઝપટે ચઢી ગયા હતા.

આ મામલે સરથાણા પોલીસમાં વિધિવત્ ગુનો નોંધાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઇ હતી. પોલીસે હોટલના તમામ રૂમોમાં પણ સર્ચ કરી રોકડા રૂપિયા 50,9005 મોબાઈલ, સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.

સુરતના સરથાણાની હોટલમાં ચાલતું હાઈફાઈ કુટણખાનું ઝડપાયું
સુરતના સરથાણાની હોટલમાં ચાલતું હાઈફાઈ કુટણખાનું ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

હોટલ સંચાલક સેન્ડી પટેલ દેહવેપારનો જૂનો ખેલાડી

દેહવેપારમાં કુખ્યાત સંદિપ ઉર્ફે સેન્ડી હોટલમાં આ ગોરખધંધા ચલાવતો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. પહેલાં ઘર કે ફલેટ ભાડે રાખી ફૂટણખાનું ચલાવવામાં બદનામ સેન્ડી પટેલ હવે એક સ્ટેપ આગળ વધી અહીં હોટલ ભાડે રાખી હાઇ પ્રોફાઇલ સેક્સરેકેટ ચલાવતો હતો. ઘણાં સમયથી હોટલની આડમાં આ બદી ચાલતી હતી. કાયમી કસ્ટરો કે રેફરન્સથી આવતા કસ્ટમરોને જ હોટલમાં એન્ટ્રી અપાતી હતી. ડાયરેક્ટ આવતા નવા નિશાળિયા ગ્રાહકોને હોટલમાં મનાઇ હતી. સંચાલક સેન્ડી પટેલને વોન્ટેડ જાહેર કરાયો હતો.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરતની હોટેલોમાં ચાલતા કૂટણખાના પર પોલીસ રેડ, સંચાલકોને દબોચી યુવતિઓને મુક્ત કરાવી - Surat Hotel Prostitution
  2. સુરતમાં સ્પામાં દેહ વેપાર કરાવતા કર્મચારી અને મેનેજરની ક્રાઈમબ્રાન્ચે ધરપકડ કરી

TAGGED:

SURAT SARTHANA HOTEL
SURAT BROTHEL
SURAT POLICE
SURAT CRIME
SURAT SARTHANA HOTEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.