સુરતમાં સંસ્કારધામ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં બે સખીઓના શંકાસ્પદ મોત, બાથરૂમમાંથી મળી લાશ
સુરતના ડીંડોલી આત્મીય સંસ્કારધામ સ્વામિનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાંથી 2 સખીના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે અને આપઘાતની શક્યતા દેખાઈ રહી છે.
Published : March 7, 2026 at 4:15 PM IST
સુરત: સુરતમાં 2 યુવતીઓના શંકાસ્પદ મોતની ઘટનાએ આખા વિસ્તારમાં હચમચાવ નાખી છે. સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા સણીયા કણદે રોડ પરના આત્મીય સંસ્કારધામ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં 6 માર્ચે 2 ગાઢ સખી યુવતીઓના મૃતદેહ બાથરૂમમાંથી મળી આવ્યા છે. આ ઘટનાથી પરિવારજનો અને આખો પરિવાર દુઃખી અને આઘાતમાં છે. પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે અને આપઘાત કર્યો હોવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે.
સુરત શહેરના ડીંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા સણીયા કણદે રોડ પરના આત્મીય સંસ્કારધામ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં આજે એક ખૂબ જ દુઃખદ અને શંકાસ્પદ ઘટના બની છે. અહીં 2 યુવતીઓના મૃતદેહ મંદિરના બાથરૂમમાંથી મળી આવ્યા છે. આ બંને યુવતીઓ એકબીજાની ગાઢ સખી હતી અને ઉધના સિટીઝન કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી હતી. આ ઘટનાએ આખા વિસ્તારમાં અને પરિવારમાં ભારે શોકનું વાતાવરણ ફેલાવી દીધું છે.
બંને પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, 6 માર્ચે સવારે 7 વાગ્યે તેઓ રોજની જેમ કોલેજ જવા ઘરેથી નીકળી હતી. બપોરે 12:30 વાગ્યે પાછા આવવાના હતા, પણ તેઓ ઘરે ન પહોંચ્યા. ફોન કરતા પણ જવાબ ન મળતા પરિવારજનોએ ચિંતા કરી અને બપોરે 3 વાગ્યે ડીંડોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી હતી.
પોલીસે તરત જ તપાસ શરૂ કરી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને મોબાઈલ લોકેશનની મદદથી જાણવા મળ્યું કે, યુવતીઓનું છેલ્લું લોકેશન સણીયા ગામ પાસે મળ્યું છે. મંદિર પરિસરમાં તેમની સ્કૂટી મળી આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે મંદિરના CCTV ફૂટેજ તપાસતા ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, 6 માર્ચે સવારે 7:15 વાગ્યે બંને યુવતીઓ મંદિરમાં પ્રવેશી હતી અને સવારે 7:30 વાગ્યે બાથરૂમ ગઈ. ત્યાં અંદર જઈને તેઓએ દરવાજો અંદરથી બંધ કરી દીધો. ત્યારબાદ તેઓ બહાર આવ્યા નહોતા.
જ્યારે પરિવાર અને પોલીસે બાથરૂમનો દરવાજો તોડ્યો ત્યારે બંને યુવતીઓ બેભાન હાલતમાં મળી આવી. તેમને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી, જ્યાં ડોક્ટરે તેમને મૃત જાહેર કરી હતી. ઘટનાસ્થળેથી ઇન્જેક્શન, દવાની બોટલો અને ઝેર જેવા પદાર્થના પડીકા મળી આવ્યા છે. આ બધું પોલીસે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)માં તપાસ માટે મોકલ્યું છે. બંને યુવતીઓ પહેલા ધોરણથી બારમા ધોરણ સુધી એકસાથે ભણી હતી અને ખૂબ જ ગાઢ મિત્ર હતી.
ડીંડોલી પોલીસના PI R.J ચુડાસમાએ જણાવ્યું કે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ વધુ સ્પષ્ટતા આવશે. હાલ તપાસ ચાલુ છે અને પરિવારના નિવેદન, CCTV અને અન્ય પુરાવાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ ઘટના યુવાનોના માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ મોટો સવાલ ઉભો કરે છે. આજના સમયમાં તણાવ, ડિપ્રેશન અને ઓનલાઈન કન્ટેન્ટની અસરથી ઘણા યુવાનો પરેશાન થાય છે. આવી ઘટનાઓથી બચવા માટે પરિવારે, શાળા-કોલેજે અને સમાજે યુવાનો સાથે વાતચીત વધારવી જોઈએ અને જરૂર પડે તો માનસિક સ્વાસ્થ્યની મદદ લેવી જોઈએ.
