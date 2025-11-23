ETV Bharat / state

સુરતમાં શ્વાનોના ટોળાએ 4 વર્ષના બાળક પર કર્યો હુમલો, શરીર પર 50થી વધુ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી

સચિન વિસ્તારમાં આવેલી ઇકો ડાયમંડ પાર્ક નજીક એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટનામાં 4 વર્ષના બાળક પર એક શ્વાને અચાનક જીવલેણ હુમલો કર્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 7:19 PM IST

સુરત : શહેરમાં રખડતા શ્વાનોનો આતંક યથાવત છે. આજે એક ચાર વર્ષનો માસુમ બાળક શ્વાનના આતંકનો ભોગ બન્યો છે. સચિન વિસ્તારમાં આવેલી ઇકો ડાયમંડ પાર્ક નજીક એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટનામાં 4 વર્ષના બાળક પર એક શ્વાને અચાનક જીવલેણ હુમલો કર્યો અને તેના માથા સહિત આખા શરીરે 50થી વધુ ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી છે.

આ બાળક પરિવારની નજરથી બહાર નીકળતા શ્વાનોના ટોળાએ તેની ધેરી લીધો હતો. આ શ્વાનોએ બાળકનું માથું ભયંકર રીતે ફાડી નાખ્યું અને તેના હાથ-પગ સહિત શરીર પર ઠેર ઠેર બચકાં ભર્યા હતા. બાળકને આ હાલતમાં જોઇને આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા અને છેવટે શ્વાનના ટોળામાંથી છોડાવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ લોહીલુહાણ બાળકને સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં બાળકની હાલત અત્યંત ગંભીર હોવાનું ફરજ પરના ડોક્ટર શીતલએ જણાવ્યું હતું કે, માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ છે અને હાલ સર્જરીની સારવાર ચાલી રહી છે. હોસ્પિટલ પહોંચેલી માતા પોતાના દીકરાની આવી કરુણ હાલત જોઈને આક્રંદ સાથે ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડી પડ્યા હતા, જેનાથી હોસ્પિટલનો માહોલ ગમગીન બની ગયો હતો.

એક શ્વાન દીઠ ખર્ચ મનપાએ કર્યો 1,268નો ખર્ચ

સુરત મહાનગરપાલિકાની શ્વાન નિયંત્રણની કામગીરી સામે આ ઘટનાએ સૌથી મોટો સવાલ ઊભો કર્યો છે. સચિન વિસ્તારમાં માસૂમ બાળક પર હુમલો થયો, તેવા સમયે આંકડાઓ દર્શાવે છે કે, મનપાએ વર્ષ 2022-23 થી 2024-25 સુધીમાં શ્વાનના રસીકરણ અને ખસીકરણ પાછળ રુ. 5 કરોડથી વધુનો માતબર ખર્ચ કર્યો છે.

એક શ્વાન દીઠ ખર્ચ મનપાએ સરેરાશ રુ. 1,268 નો ખર્ચ કર્યો છે, તેમ છતા પાંચ કરોડનો ખર્ચ અને 44,000થી વધુ શ્વાનોનું રસીકરણ-ખસીકરણ કરવા છતાં પરિણામ શૂન્ય છે. મનપાના પોતાના આંકડાઓ મુજબ છેલ્લા ત્રણ વર્ષ (2022-2024)માં કુલ 79,846 ડોગ બાઈટના કેસ નોંધાયા છે. જેમાં વર્ષ 2024માં જ સૌથી વધુ 29,418 કેસ નોંધાયા છે.

સુરત મનપાના શ્વાન નિયંત્રણ માટે કામ કરતી એજન્સીઓ અને તેના વહીવટકર્તાઓ સામે તાત્કાલિક તપાસ થવી જરૂરી છે. શહેરીજનો માગ કરી રહ્યા છે કે, એક શ્વાન પાછળ રુ.1268નો ખર્ચ કરવા છતાં પરિણામ શૂન્ય કેમ?

TAGGED:

SURAT DOGS ATTACKED
SURAT SACHIN AREA
SURAT ECO DIAMOND PARK
SURAT DOGS ATTACKED

