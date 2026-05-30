સુરત ગ્રામ્ય SOGની કડક કાર્યવાહી: લક્ઝરી બસમાંથી 9 કિલો ગાંજો જપ્ત, ડ્રાઈવર ઝડપાયો

સુરત ગ્રામ્ય SOG પોલીસે તેને રંગેહાથ ઝડપી પાડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 5:49 PM IST

સુરત : ગ્રામ્ય જિલ્લામાં નાર્કોટીક્સની બદીને નેસ્તનાબુદ કરવા માટે ચલાવવામાં આવી રહેલા #IStandStrongAgainstDrugs કેમ્પેઈન અંતર્ગત સુરત ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી. (SOG) પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. કામરેજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના વલથાણ ગામની સીમમાં અમદાવાદ-મુંબઈ નેશનલ હાઈવે નંબર-48 પર વાહન ચેકિંગ દરમિયાન પોલીસે 'જાખર ટ્રાવેલ્સ'ની લક્ઝરી બસમાંથી 9 કિલોથી વધુ ગાંજાના જથ્થા સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે બસ સહિત કુલ રુ.1,05,04,220/- નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

એસ.ઓ.જી. શાખાના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એલ.ડી.ઓડેદરાના માર્ગદર્શન અને PSI જે. કે. રાવના સુપરવિઝન હેઠળ SOGની ટીમો હાઈવે પર વાહન ચેકિંગમાં હતી. વલથાણ ગામની સીમમાંથી પસાર થતી જાખર ટ્રાવેલ્સની વોલ્વો બસને રોકી તપાસ કરતા તેમાંથી ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ ગાંજો મળી આવ્યો હતો.

  • ધરપકડ કરાયેલ આરોપી

1. સાબુદીન શૈલુખાન તૈલી (રહેવાસી, બરનાગામ તા. ભિલાડા, જી. જોધપુર, રાજસ્થાન)

  • વોન્ટેડ આરોપીઓ

2. સુરેશ બિશ્નોઇ ( રહેવાસી, થાડીયા, શેરગઢ, જી. જોધપુર - બસનો બીજો ડ્રાઈવર)

3. બેંગલોરનો એક અજાણ્યો ઇસમ, જે ગાંજાનો જથ્થો લેવાનાર

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પકડાયેલ આરોપી સાબુદીન જાખર ટ્રાવેલ્સની જોધપુરથી બેંગ્લોર ચાલતી વોલ્વો બસનો ડ્રાઈવર છે. આ જ બસનો બીજો ડ્રાયવર અને વોન્ટેડ આરોપી સુરેશ બિશ્નોઇ જોધપુર ખાતેથી બસમાં ગાંજાનો જથ્થો ભરી આપતો હતો. સાબુદીન આ જથ્થો બેંગ્લોર લઈ જઈ, સુરેશ બિશ્નોઇ ફોન પર જે અજાણ્યા માણસનું નામ આપે તેને ડિલિવરી કરવાનો હતો.

"ગઈકાલે સુરત ગ્રામ્ય SOGની ટીમ નેશનલ હાઈવે 48 પર વાહન ચેકિંગમાં હતી. તે સમયે જોધપુર થી બેંગ્લોર જતી એક ટ્રાવેલ્સને ચેકિંગ માટે ઉભી રખાવી હતી, તે ચેક કરતા તેમાંથી 9 કિલો જેટલો ગાંજાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. જે બાબતે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને બસ ચાલક સાબુદીન શૈલુખાન તૈલીની ધરપકડ કરી છે. ગાંજાનો જથ્થો લેવા આવનાર સામે પણ ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે." - એલ. ડી. ઓડેદરા, એસઓજી પીઆઈ, સુરત ગ્રામ્ય

આ ફેરા પેટે સુરેશ બિશ્નોઇ તેને રુ.7 હજાર આપવાનો હતો. ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે, આરોપી સાબુદીન અગાઉ પણ આ જ લક્ઝરી બસમાં બે વખત ગાંજાનો જથ્થો સગેવગે કરી બેંગ્લોર ખાતે ડિલિવરી આપી ચૂક્યો છે. ત્રીજી સફર દરમિયાન સુરત ગ્રામ્ય SOG પોલીસે તેને રંગેહાથ ઝડપી પાડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

