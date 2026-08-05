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કીમ નદીના પૂર પ્રભાવિતો માટે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની માનવતાભરી પહેલ: 2000થી વધુ કીટોનું વિતરણ

ભારે વરસાદને કારણે કદરામા, ઉમરાછી, વડોલી, અણિતા અને બોલાવ સહિતના 12 જેટલા ગામોમાં નદીના પાણી વસ્તીવાળા વિસ્તારો અને ઘરોમાં ફરી વળ્યા હતા

ભારે વરસાદને કારણે કદરામા, ઉમરાછી, વડોલી, અણિતા અને બોલાવ સહિતના 12 જેટલા ગામોમાં નદીના પાણી વસ્તીવાળા વિસ્તારો અને ઘરોમાં ફરી વળ્યા હતા
ભારે વરસાદને કારણે કદરામા, ઉમરાછી, વડોલી, અણિતા અને બોલાવ સહિતના 12 જેટલા ગામોમાં નદીના પાણી વસ્તીવાળા વિસ્તારો અને ઘરોમાં ફરી વળ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 5:42 PM IST

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સુરત: જિલ્લામાં તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદ અને કીમ નદીના પૂરના કારણે ઓલપાડ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. કદરામા, ઉમરાછી, વડોલી, અણિતા અને બોલાવ સહિતના અંદાજે 12 જેટલા ગામોમાં નદીના પાણી ભયજનક સપાટી વટાવીને વસ્તીવાળા વિસ્તારો અને ઘરોમાં ફરી વળ્યા હતા, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત બન્યું હતું. અનેક પરિવારોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જવાથી ઘરવખરી તેમજ રોજિંદા ઉપયોગની ચીજવસ્તુઓને ભારે ક્ષતિ પહોંચી હતી.

આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે માત્ર બચાવ અને રાહત કામગીરી પૂરતી પોતાની ફરજ સીમિત ન રાખતા માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. પૂરનું પાણી ઓસર્યા બાદ પ્રભાવિત પરિવારોને તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડવાના હેતુથી પોલીસ વિભાગ દ્વારા અંદાજે 2000 જેટલી જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓની રાહત કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઓલપાડના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આ રાહત સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

રાહત કીટમાં કઈ ચીજવસ્તુઓ સામેલ હતી?

પોલીસ દ્વારા વિતરણ કરવામાં આવેલી આ કીટોમાં પૂરગ્રસ્ત પરિવારોને તાત્કાલિક ઉપયોગી બને તેવી ખાદ્યસામગ્રી અને જીવન જરૂરિયાતની ચીજો જેવી કે લોટ, તેલ, ખાંડ, મીઠું અને વિવિધ મસાલાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ આવશ્યક સામગ્રી મળવાથી મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા પરિવારોને મોટી રાહત અનુભવાઈ હતી.

2000થી વધુ કિટનું વિતરણ
2000થી વધુ કિટનું વિતરણ (ETV Bharat Gujarat)

તંત્ર અને ધારાસભ્ય દ્વારા સહાયની ખાતરી

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ઓલપાડના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે અસરગ્રસ્ત પરિવારોની મુલાકાત લઈને તેમને સાંત્વના આપી હતી અને હિંમત જાળવી રાખવા જણાવ્યું હતું. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પૂરપીડિતોની પડખે છે અને તમામ પ્રકારની જરૂરી સહાય ત્વરિત પહોંચાડવામાં આવશે. વધુમાં, નુકસાન પામેલા મકાનો અને પાકના સર્વેની કામગીરી પણ ઝડપથી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી પ્રભાવિતોને યોગ્ય વળતર મળી શકે.

કાયદો અને વ્યવસ્થાની સાથે માનવ સેવા

કુદરતી આપત્તિના આ સમયમાં સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા દાખવવામાં આવેલી સંવેદનશીલતા અને લોકઉપયોગી કાર્યોએ સ્થાનિક સ્તરે નાગરિકોના દિલ જીતી લીધા છે. પોલીસની આ સરાહનીય પહેલે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે ખાખી વર્દી માત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે નથી, પરંતુ જરૂર પડ્યે માનવ સેવા માટે પણ હંમેશા તત્પર રહે છે.

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