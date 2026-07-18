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સુરત ગ્રામ્ય પોલીસનું 'ઑપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ': 16 બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો ઝડપાયા

દોઢ વર્ષથી સુરતમાં ગેરકાયદે રહેતા હતા, 12 મહિલા, 3 પુરુષ અને બાળકીને સ્વદેશ પરત મોકલી દેવાયા

દોઢ વર્ષથી સુરતમાં ગેરકાયદે રહેતા હતા, 12 મહિલા, 3 પુરુષ અને બાળકીને સ્વદેશ પરત મોકલી દેવાયા
દોઢ વર્ષથી સુરતમાં ગેરકાયદે રહેતા હતા, 12 મહિલા, 3 પુરુષ અને બાળકીને સ્વદેશ પરત મોકલી દેવાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 5:06 PM IST

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સુરત: સમગ્ર જિલ્લામાં સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે એક મહત્વપૂર્ણ ઝુંબેશ હાથ ધરી છે. આ કડીમાં પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા ‘ઑપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ’ હેઠળ ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા 16 બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને ઝડપી પાડી, તેમને વતન પરત મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યવાહીથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

12 મહિલાઓ, 3 પુરુષ અને 1 બાળકી પ.બંગાળ સરહદેથી ભારતમાં પ્રવેશ્યા હતા

તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે કે, આ તમામ 16 વ્યક્તિઓ પશ્ચિમ બંગાળની સરહદથી રાત્રિના અંધારામાં ભારતમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ અલગ-અલગ વાહનો મારફતે સુરત પહોંચ્યા હતા. છેલ્લા દોઢ વર્ષથી તેઓ સુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટક મજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવતા હતા. પકડાયેલા લોકોમાં 12 મહિલાઓ, 3 પુરુષો અને એક નાની બાળકીનો સમાવેશ થાય છે.

દોઢ વર્ષથી સુરતમાં ગેરકાયદે રહેતા હતા, 12 મહિલા, 3 પુરુષ અને બાળકીને સ્વદેશ પરત મોકલી દેવાયા (ETV Bharat Gujarat)

દોઢ વર્ષથી વસવાટ કરતા હતા

સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ, SOG અને LCBની ટીમો દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ ઑપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ દ્વારા શંકાસ્પદ વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. દસ્તાવેજોની ચકાસણી દરમિયાન તેમની પાસે ભારતીય નાગરિકત્વ હોવાના કોઈ અધિકૃત પુરાવા મળ્યા નહોતા. ઉલટું, પોલીસની ઝીણવટભરી તપાસમાં તેમના મોબાઈલ, બેંકિંગ વિગતો અને બાંગ્લાદેશ સાથેના સંપર્કો મળી આવ્યા હતા, જે સાબિત કરે છે કે તેઓ ગેરકાયદેસર વસવાટ કરી રહ્યા હતા.

તમામને સ્વદેશ પરત મોકલી દેવાયા

તમામ કાયદેસરની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કર્યા બાદ, સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે આ 16 બાંગ્લાદેશીઓને તેમના વતન પરત મોકલી દીધા છે. સુરત ગ્રામ્ય SOGના પીઆઈ એલ.જી. ઓડેદરાએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઝુંબેશ અહીં જ અટકતી નથી. જિલ્લામાં કાયદેસરના દસ્તાવેજો વગર રહેતા અન્ય લોકોની શોધખોળ માટે ‘ઑપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ’ સતત ચાલુ રહેશે. પોલીસનું આ કડક વલણ જિલ્લાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાઈ રહ્યું છે. આ ઑપરેશને સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની સતર્કતાને ફરી એકવાર સાબિત કરી છે, જે જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે કોઈ પણ સમાધાન કરવા તૈયાર નથી.

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OPERATION DELTA HUNT SURAT
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