સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની ડ્રગ્સ પેડલરો પર મોટી સ્ટ્રાઇક: એક જ દિવસમાં સાત ગુના નોંધી 9 આરોપીઓ ઝડપી પાડ્યા
એન્ટી ડ્રગ્સ કેમ્પેઇન અંતર્ગત વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા ત્રણ કિલોથી વધુ ગાંજાના જથ્થા સાથે કડોદરા, ઓલપાડ, કામરેજ, પલસાણા અને પાલોદમાંથી પેડલરોની ધરપકડ કરવામાં આવી
Published : June 8, 2026 at 7:20 PM IST
સુરત: સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લા વિસ્તારમાં નાર્કોટીક્સની બદીને નેસ્તનાબુદ કરવા અને ડ્રગ્સનું વેચાણ કરતા પેડલરો વિરૂદ્ધ સખત કાર્યવાહી કરવા માટે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા એક વિશેષ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે. પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમવીરસિંહની રાહબરી હેઠળ અને સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ એસઓજી, એલસીબી તથા તમામ થાણા અમલદારોને આઇ સ્ટેન્ડ સ્ટ્રોંગ અગેઇન્સ્ટ ડ્રગ્સ કેમ્પેઇન હેઠળ કડક કામગીરી કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
આ ઝુંબેશના ભાગરૂપે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા ચોક્કસ દિશામાં તપાસ હાથ ધરીને આજરોજ નાર્કોટીક્સ એક્ટ મુજબના કુલ સાત જેટલા ગુના શોધી કાઢવામાં મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા આ આકરા પ્રહારમાં અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી કુલ નવ આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમની પાસેથી ત્રણ કિલોથી વધુ ગાંજાનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ વડા રાજેશ ગઢિયા એ જણાવ્યું હતું કે પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી આ સઘન કાર્યવાહીમાં એસઓજી શાખા, એલસીબી શાખા, કામરેજ પોલીસ સ્ટેશન, કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશન, પાલોદ પોલીસ સ્ટેશન, પલસાણા પોલીસ સ્ટેશન અને ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા એક-એક કેસ શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે. કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસ મથક હેઠળ પલસાણા તાલુકાના તાતીથૈયા ખાતે આવેલા ધારા પેલેસમાં રહેતા ૧૯ વર્ષીય ધોની રાજબિહારી પાઠકને ૨૧૨ ગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી લેવાયો છે, જેની કિંમત ૧૦ હજાર ૫૦૦ રૂપિયા થાય છે. જ્યારે કડોદરા વિસ્તારમાંથી જ મૂળ બિહારના અને હાલ ભગુનગર સોસાયટીમાં રહેતા ૫૮ વર્ષીય મહેન્દ્ર બતહન ચૌપાલને ૧૪૮ ગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી લેવાયો છે, જેની કિંમત ૭ હજાર ૪૫૦ રૂપિયા છે અને આ આરોપી અગાઉ પણ કડોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એનડીપીએસના ગુનામાં પકડાઇ ચૂક્યો છે.
ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં સાયણ ગામ પાસે આવેલા શિવ કોમ્પલેક્ષમાં રહેતા ૨૩ વર્ષીય શશીકાંત અજયકુમાર શાહ ગુપ્તા, વ્રજવાટીકા એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા ૨૭ વર્ષીય સુનિલ મહેશસિંહ તોમર અને સાંઇ શ્રધ્ધા કોમ્પલેક્ષમાં રહેતા ૨૪ વર્ષીય નુતન રાજેન્દ્ર મહંતીને ૧ કિલો ૮૨૭ ગ્રામ ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે, જેની કિંમત ૧ લાખ ૩ હજાર ૫૨૦ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.
આ જ પ્રકારે કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ દ્વારા નવી પારડી ગામના સોની ફળિયામાં રહેતા ૨૪ વર્ષીય મજૂર અતુલ પરષોત્તમ ઉર્ફે સતિષ વસાવાને ૨૩૫ ગ્રામ ગાંજા સાથે અને નગોડગામના બસ સ્ટેશન ફળિયામાં રહેતા ૭૨ વર્ષીય ધિરજ ઇશ્વર રાઠોડને ૨૪૦ ગ્રામ ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. પલસાણા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં સુર્યાન્સી રેસીડન્સીમાં રહેતા ૧૯ વર્ષીય મજૂર શિવમકુમાર નંદુ યાદવને ૧૨૫ ગ્રામ ગાંજા સાથે પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, પાલોદ પોલીસ મથક દ્વારા માંગરોળ તાલુકાના પાલોદ ગામે ખાંડસરી ફળિયામાં રહેતી ૭૧ વર્ષીય વિધવા મહિલાને ૧૮૦ ગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
આ તમામ સાત દરોડા દરમિયાન પોલીસે કુલ આઠ આરોપીઓ પાસેથી ૩ કિલો ૫૮ ગ્રામ ગાંજો કબજે કર્યો છે, જેની કુલ કિંમત ૧ લાખ ૫૦ હજાર ૫૭૦ રૂપિયા જેટલી થાય છે. ચાલુ વર્ષ ૨૦૨૬ દરમિયાન સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામે અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી મોટી કામગીરીની વિગતો પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ વર્ષમાં આજદિન સુધીમાં પોલીસે ગાંજાના કુલ ૨૭ ગુના નોંધીને ૫૨૩.૧૧૯ કિલોગ્રામ ગાંજો જપ્ત કર્યો છે, જેની કિંમત ૨ કરોડ ૬૧ લાખ ૬૩ હજાર ૧૨૦ રૂપિયા થાય છે.
આ ઉપરાંત પોષડોડાના બે ગુના નોંધીને ૧૦૩૬.૭७૩ કિલોગ્રામનો જથ્થો ઝડપાયો છે, જેની કિંમત ૧ કરોડ ૫૫ લાખ ૫૧ હજાર ૫૯૫ રૂપિયા થાય છે. આમ, ચાલુ વર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં પોલીસે કુલ ૨૯ ગુના શોધી કાઢીને કુલ ૧૫૫૯.૮૯૨ કિલોગ્રામ નાર્કોટીક્સનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે, જેની કુલ કિંમત ૪ કરોડ ૧૭ લાખ ૧૪ હજાર ૭૧૫ રૂપિયા થાય છે. પોલીસની આ કડક કાર્યવાહીથી જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી અને વેચાણ કરતા તત્વોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.