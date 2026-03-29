નવનિર્મિત ટાંકીમાં ગાબડાનો મામલો, તંત્રએ કહ્યું સંપૂર્ણ રિપેરિંગ અને ગુણવત્તા ચકાસણી બાદ જ કોન્ટ્રાક્ટરનું પેમેન્ટ કરાશે
મંત્રી ઈશ્વર પટેલે આ મામલે ગંભીરતા દાખવી વાસમો (WASMO)ના ઉચ્ચ અધિકારીઓને તાત્કાલિક તપાસ કરી રિપોર્ટ સોંપવા સૂચના આપી હતી.
Published : March 29, 2026 at 9:23 AM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં સરકારી કામોમાં ગુણવત્તાના અભાવ અને ભ્રષ્ટાચારના કિસ્સાઓ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. માંડવીના અરેઠ-તડકેશ્વર ખાતે પાણીની ટાંકી તૂટી પડવાની ગંભીર ઘટના બાદ હવે ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામે નવી બનેલી પાણીની ટાંકીમાં લોકાર્પણ પૂર્વે જ ગાબડાં પડતા તંત્રની પોલ ખુલ્લી પડી ગઈ છે.
કુડસદ ગામે 15માં નાણાપંચની યોજના અંતર્ગત અંદાજે ₹25,43,997ના ખર્ચે નવી પાણીની ટાંકીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ટાંકીનું હજી વિધિવત લોકાર્પણ પણ થયું નથી, ત્યાં તેની સેફ્ટી વોલ અને સીડીના પ્લાસ્ટરમાં ગાબડાં પડવા લાગ્યા છે.
ગ્રામ પંચાયત સભ્ય ભાવિક પટેલે મીડિયા સમક્ષ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ટાંકીની પ્રોટેક્શન વોલ એટલી નબળી છે કે હાથ લગાવતા જ પ્લાસ્ટર અને ઈંટો નીચે પડી રહી છે. આ નબળા બાંધકામને કારણે ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ અહેવાલ સોશિયલ મીડિયા અને સમાચાર માધ્યમોમાં પ્રસારિત થતા જ રાજ્ય સરકાર હરકતમાં આવી હતી. મંત્રી ઈશ્વર પટેલે આ મામલે ગંભીરતા દાખવી વાસમો (WASMO)ના ઉચ્ચ અધિકારીઓને તાત્કાલિક તપાસ કરી રિપોર્ટ સોંપવા સૂચના આપી હતી. મંત્રીના આદેશના પગલે અધિકારીઓ મોડી રાત્રે12:30 કલાકે કુડસદ ગામે દોડી આવ્યા હતા. સરપંચ અને પંચાયત સભ્યોની હાજરીમાં ટાંકીનું નિરીક્ષણ કરી પ્રાથમિક રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.
પંચાયત સભ્ય ભાવિક પટેલે માંગ કરી છે કે, "તડકેશ્વર જેવી જાનહાનિ થાય તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે? અમારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે આવા નબળું કામ કરનાર કોન્ટ્રાક્ટરને કાયમી માટે બ્લેક લિસ્ટ કરવામાં આવે."
હાલ પૂરતું તંત્રએ ખાતરી આપી છે કે, ટાંકીનું સંપૂર્ણ રિપેરિંગ અને ગુણવત્તા ચકાસણી થયા બાદ જ કોન્ટ્રાક્ટરનું પેમેન્ટ કરવામાં આવશે. જોકે, જાગૃત નાગરિકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે, લોકાર્પણ પૂર્વે જ જે ટાંકીની આ હાલત હોય, તે ભવિષ્યમાં કેટલી સુરક્ષિત રહેશે ?