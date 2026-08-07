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સુરત ગ્રામ્ય LCBની મોટી કાર્યવાહી: RICE CRACKERSની આડમાં લઈ જવાતો 4.04 કરોડનો પોસડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો

મુંબઈ-દિલ્હી નેશનલ એક્સપ્રેસ-વે પર પોલીસે RICE CRACKERSની આડમાં સંતાડીને લઈ જવાતો આશરે રૂ. 4.04 કરોડની કિંમતનો 2502 કિલોગ્રામથી વધુનો પ્રતિબંધિત 'પોસડોડા'નો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે.

RICE CRACKERSની આડમાં લઈ જવાતો 4.04 કરોડનો પોસડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો
RICE CRACKERSની આડમાં લઈ જવાતો 4.04 કરોડનો પોસડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 1:06 PM IST

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સુરત: સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લામાં નાર્કોટિક્સ પદાર્થોની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી સામે સુરત જિલ્લા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)એ એક મોટી સફળતા મેળવી છે. મુંબઈ-દિલ્હી નેશનલ એક્સપ્રેસ-વે પર હાથ ધરેલા આ ઓપરેશનમાં પોલીસે ચોખાની પાપડી (RICE CRACKERS)ની આડમાં સંતાડીને લઈ જવાતો આશરે રૂ. 4.04 કરોડની કિંમતનો 2502 કિલોગ્રામથી વધુનો પ્રતિબંધિત 'પોસડોડા'નો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. આ આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી પોલીસે એક ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરી છે અને મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત અન્ય આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરી કાયદેસરની સઘન તપાસ શરૂ કરી છે.

સુરત ગ્રામ્ય LCBની મોટી કાર્યવાહી

સુરત ગ્રામ્ય LCB ટીમને અંગત હ્યુમન સોર્સિસ દ્વારા ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે રાજસ્થાન તરફથી એક આઈસર ટ્રકમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રતિબંધિત વનસ્પતિજન્ય માદક પદાર્થ પોસડોડાનો જથ્થો ભરીને મુંબઈ-દિલ્હી નેશનલ એક્સપ્રેસ-વે થઈને વડોદરા તરફ જઈ રહ્યો છે.

RICE CRACKERSની આડમાં લઈ જવાતો 4.04 કરોડનો પોસડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ બાતમીના આધારે પોલીસે તુંડીગામની હદમાં નેશનલ એક્સપ્રેસ-વે નં. 4 ઉપર વોચ ગોઠવી શંકાસ્પદ ટ્રકને અટકાવી હતી. સાયન્ટિફિક અધિકારીની હાજરીમાં ટ્રકની તલાશી લેતા અંદર RICE CRACKERSની પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓની આડમાં સંતાડેલો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

પોલીસે કૂલ 2502.775 કિલોગ્રામ પોસડોડા, આઈસર ટ્રક, મોબાઈલ ફોન અને રોકડ રકમ સહિત કુલ રૂ. 4,04,28,825 (ચાર કરોડ ચાર લાખ અઠ્ઠાવીસ હજાર આઠસો પચીસ રૂપિયા) નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

4.04 કરોડનો પોસડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો
4.04 કરોડનો પોસડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

ગુના આચરવાની મોડસ ઓપરેન્ડી

પકડાયેલ આરોપીની પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું કે આ સમગ્ર નેટવર્ક રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ સુધી ફેલાયેલું છે. વોન્ટેડ આરોપી સુમેરરામ દેવારામ બિશ્નોઈએ પોતાના કુટુંબી ભાઈ એવા ડ્રાઈવરને મધ્યપ્રદેશના રતલામ ખાતેથી પોસડોડાનો જથ્થો ભરીને રાજસ્થાન પહોંચાડવા માટે પ્રતિ ટ્રીપના રૂ. 70,000 નક્કી કર્યા હતા.

આરોપીઓએ પોલીસની નજરથી બચવા માટે ટ્રકમાં RICE CRACKERS (ચોખાની પાપડી)ની થેલીઓ ગોઠવી દીધી હતી અને તેની આડમાં માદક પદાર્થ છુપાવ્યો હતો. આરોપી નવાપુર થઈને ગુજરાતમાં પ્રવેશ્યા બાદ ધૂલિયા-હજીરા હાઈવે અને ત્યાંથી દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ-વે મારફતે રાજસ્થાન જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે જ સુરત LCBની ટીમે તેને ઝડપી લીધો હતો.

પકડાયેલ અને વોન્ટેડ આરોપીઓ:

1. સુનિલ એસ/ઓ ભવરલાલ બિશ્નોઈ (ડ્રાઈવર, રહે. પીપાડ, જોધપુર, રાજસ્થાન) - ઝડપાયેલ આરોપી

2. સુમેરરામ દેવારામ બિશ્નોઈ (રહે. પીપાડ, જોધપુર) - વોન્ટેડ (મુખ્ય સૂત્રધાર)

3. રતલામ ખાતે માલ ભરાવનાર અન્ય ઈસમ - વોન્ટેડ

પકડાયેલા આરોપી વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ અર્થે પલસાણા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે. આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય કસૂરવારોને પકડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

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TAGGED:

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POPPY STRAW
RICE CRACKERS
SURAT POLICE
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