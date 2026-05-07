સુરત ગ્રામ્યમાં રોગચાળાનો કહેર, સુરત જિલ્લાના હલધરુ ગામે ઝાડા-ઉલ્ટીથી 13 વર્ષના કિશોરનું મોત

એક આશાસ્પદ કિશોરના મોતના પગલે સ્થાનિકોમાં તંત્ર પ્રત્યે રોષ અને ભય બંને જોવા મળી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 4:47 PM IST

સુરત : શહેર બાદ હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ જીવલેણ રોગચાળાએ દસ્તક દીધી છે. કામરેજ તાલુકાના હલધરુ ગામે રહેતા એક પરપ્રાંતિય પરિવારના 13 વર્ષીય પુત્રનું ઝાડા-ઉલ્ટીના કારણે મોત નિપજતા સમગ્ર પંથકમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. એક તરફ કેસો વધી રહ્યા છે ત્યારે બીજી તરફ આ કરુણ ઘટનાને પગલે આરોગ્ય તંત્ર પણ દોડતું થયું છે.

મળતી વિગતો અનુસાર, કામરેજના હલધરુ ગામે ગ્રીન પાર્ક-02માં રહેતા મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના 13 વર્ષીય કિશોરને છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી તાવ આવી રહ્યો હતો. હર્ષને અચાનક પેટમાં દુખાવો અને ઉલ્ટીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. તબિયત વધુ લથડતા પરિવારજનો તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, પરંતુ સારવાર મળે તે પૂર્વે જ ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

તપાસ કરનાર અધિકારી એ.એસ.આઈ. હાર્દિકસિંહના જણાવ્યા મુજબ, કિશોરના મોતનું પ્રાથમિક કારણ બીમારી અને ઝાડા-ઉલ્ટી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટના અંગે કામરેજ પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઉનાળાની શરૂઆતની સાથે જ સુરત ગ્રામ્યમાં ઝાડા-ઉલ્ટીના કેસોમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. હલધરુ જેવી સોસાયટીઓમાં પીવાના પાણીની શુદ્ધતા અને ગંદકીના પ્રશ્નોને લઈને પણ તપાસ થાય તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. એક આશાસ્પદ વિધાર્થીના મોતના પગલે સ્થાનિકોમાં તંત્ર પ્રત્યે રોષ અને ભય બંને જોવા મળી રહ્યા છે.

કામરેજ પોલીસ મથકના ASI હાર્દિક સિંહએ જણાવ્યું હતું કે, "કામરેજના હલધરુ ગામે 13 વર્ષીય બાળકને તાવ આવ્યા બાદ ઝાડા ઉલ્ટી થયા હતા. પરિવાર હોસ્પિટલ લઈ ગયો હતો. જ્યાં મરણ જાહેર કરાયો છે. હાલ અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરી આગળીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

ડો. અમિત ગામીત (એસોસિએટ પ્રોફેસર, મેડિસિન વિભાગ, સિવિલ હોસ્પિટલ સુરતએ જણાવ્યું હતું કે માત્ર એપ્રિલ મહિનામાં જ રોગચાળાના કેસોમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.

  • મેલેરિયા: 101 કેસ
  • કમળો: 83 કેસ
  • ટાઈફોડ: 63 કેસ
  • ડેન્ગ્યુ: 32 કેસ
  • ગેસ્ટ્રો: 37 કેસ
  • તાવ: 72 કેસ

ઉનાળામાં દૂષિત પાણી અને બહારનો ખોરાક રોગચાળાનું મુખ્ય કારણ બની રહ્યા છે. તબીબોએ નાગરિકોને ઉકાળેલું પાણી પીવા, વાસી ખોરાક ન ખાવા અને કોઈપણ લક્ષણ જણાય તો મેડિકલ સ્ટોર પરથી જાતે દવા લેવાને બદલે તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવા તાકીદ કરી છે

